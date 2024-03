Hindi Entertainment Hindi

सैफ अली खान नहीं 'ओमकारा' का लंगड़ा त्यागी बनता ये सुपरस्टार, जानें क्यों हाथ से निकला किरदार

Saif Ali Khan Not First Choice For Langda Tyagi: डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की सुपरहिट फिल्म ‘ओमकारा’ के लंगड़ा त्यागी का किरदार तो आपको याद ही होगा.

Saif Ali Khan Not First Choice For Langda Tyagi: बॉलीवुड में ऐसी बेहद कम फिल्में बनती हैं जिन्हें लोग सालों तक याद रख लेते हैं और उन्हीं में से एक है विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) की ‘ओमकारा’ (Omkara) जिसकी कहानी ने लोगों को खासा इंप्रेस किया था. बता दें ये फिल्म कहानी मशहूर लेखक शेक्सपियर के नाटक ओथेलो से प्रेरित है और आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन इस फिल्म को बनाने की सलाह आमिर खान (Aamir Khan) ने विशाल को दी थी और इसके साथ ही उन्होंने खुद के लिए लंगड़ा त्यागी (Langda Tyagi) का रोल चुना था. आपको याद दिला दें ये फिल्म साल 2006 में आई थी और इसे लोगों ने खासा पसंद किया था, ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्यों आमिर खान इसका हिस्सा नहीं बन पाए.

2006 में आई थी फिल्म

ओमकारा साल 2006 में आई झी, जिसमें अजय देवगन, सैफ अली खान, करीना कपूर, विवेक ओबरॉय, बिपाशा बसु, कोंकणा सेन शर्मा और नसीरुद्दीन शाह सहित कई कलाकार मुख्य भूमिका में थे. फिल्म में उन सभी अपना काफी दमदार रोल निभाया, जिसे आज भी याद किया जाता है. उसमें से एक रोल लंगड़ा त्यागी का भी था, जिसे सैफ अली खान ने शानदार तरीके से निभाया है.

आमिर को धोखा देकर सैफ को चुना

हालांकि क्या आप जानते हैं कि ओमकारा में लंगड़ा त्यागी का रोल पहले हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानि की आमिर खान निभाने वाले थे. असल में ओमकारा का आडिया आमिर खान ने ही विशाल भारद्वाज को दिया था. आमिर फिल्म को लेकर इतने सीरियस थे कि वह ओमकारा को प्रोड्यूसर भी करना चाहते थे. हालांकि वह चाहते थे कि फिल्म में लंगड़ा त्यागी का रोल वह खुद निभाएं, लेकिन विशाल ने आमिर को धोखा देते हुए इस किरदार के लिए सैफ अली खान को चुन लिया.

विशाल से नाराज हुआ आमिर

आमिर को जब पता चला कि इस किरदार के लिए विशाल ने उन्हें ठुकरा कर सैफ अली खान को चुना और इस बात से आमिर खान खासे नाराज हो गए थे. हालांकि वक्त रहते ये रिश्ते ठीक हो गए और आपको बता दें कि फिल्म ओमकारा कहानी के मामले में ही नहीं बल्कि गानों के मामले में भी हिट रही थी. शेक्सपियर के ओथेलो पर आधारित ‘ओमकारा’ ने तीन राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे. इस फिल्म के लिए सैफ अली खान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था.