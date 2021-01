Sajid Khan of Sexual Harassment List of 9 Women Who Have Accused Filmmaker jiah Khan sister sherlyn chopra asked to feel private part- Sajid Khan of Sexual Harassment- फिल्ममेकर साजिद खान पर एक…दो नहीं बल्कि 9 एक्ट्रेस यौन शोषण का आरोप लगा चुकी हैं. इस आरोपों के बाद कई कलाकारों ने साजिद के साथ काम करने से मना कर दिया था. वहीं वे खुद भी मीडिया से दूर हो गए गए. साजिद पर अभी 9 एक्ट्रेसेस सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा चुकी हैं. अब हाल ही में एक बार फिर उनका नाम सामने आया है. साजिद खान पर इस बार सेक्शुअल हैरासमेंट करने का आरोप दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान की बहन करिश्मा ने लगाया है. Also Read - Supreme Court Issued notice to Mirzapur Makers: मुश्किल में 'मिर्जापुर', SC ने जारी किया नोटिस