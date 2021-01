Sajid Khan Sexual Harassment Jiah Khan Sister Karishma Says Director Asked me for sex watch video- मीटू मूवमेंट (#MeToo) के दौरान साजिद खान का नाम काफी चर्चा में रहा था. साजिद पर एक महिला पत्रकार सहित दो एक्ट्रेस ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इस आरोपों के बाद कई कलाकारों ने साजिद के साथ काम करने से मना कर दिया था. वहीं वे खुद भी मीडिया से दूर हो गए गए. अब हाल ही में एक बार फिर उनका नाम सामने आया है. Also Read - नेपोटिज्म के आलावा कंगना रनौत को इस बात से लगता है डर, सबके लिए हो सकता है खतरनाक!

दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान की बहन करिश्मा ने साजिद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जिया को सेक्सुअल हैरेस के लिए कहा था. करिश्मा ने कहा कि उस वक्त मेरी बहन स्क्रिप्ट पड़ रही थी. और साजिद ने उन्हें अपनी ब्रा उतारने के लिए कहा था.

करिश्मा ने ये भी कहा कि जब वे अपनी बहन जिया के साथ साजिद के घर गई थीं तब साजिद ने मुझे घूरते हुए कहा कि इसे सेक्स चाहिए. जिया ने साजिद से कहा- तुम ये कैसी बातें कर रहे हो. ये बच्ची है इसे अभी पता नहीं कैसे बैठना है. फिर हम बाहर चले गए.

इससे पहले डिंपल पॉल (Dimple Paul) ‘पाउला’ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने साजिद खान संग अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया. एक्ट्रेस के इस पोस्ट के मुताबिक, जब वह 17 साल की थीं, तो साजिद खान ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की.