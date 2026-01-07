Hindi Entertainment Hindi

Saki Saki Girl Was Tortured Kidnapped By Her Boyfriend Locked Her In The Bathroom Plastic Surgery Ruined Her Carrer

वो अभिनेत्री जिसके ब्वॉयफ्रेंड ने ही किया था उसे किडनैप, चेहरे के नूर ने बनाया नेशनल क्रश...लेकिन एक सर्जरी ने जिंदगी की तबाह

हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, वह सिर्फ एक गाने से रातोंरात मशहूर हो गई. हालांकि, उसके बाद उसने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी. आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें.

किसी को नहीं पता कि किसी अभिनेता या अभिनेत्री की किस्मत कब चमक उठेगी. कभी-कभी उनकी पहली फिल्म ही रातोंरात चमक उठती है, तो कभी-कभी एक गाना ही सब कुछ बदल देता है. इस मामले में, जिस अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं, वह सिर्फ एक गाने से रातोंरात मशहूर हो गईं. हालांकि, इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली. बाद में, बिग बॉस सीजन 13 में उन्होंने संक्षिप्त वापसी की, जहां उन्होंने अपने जीवन की कुछ दर्दनाक घटनाओं का खुलासा किया. अगर आपने फिल्म ‘मुसाफिर’ देखी है, तो ‘साकी साकी’ गाना आपका पसंदीदा जरूर होगा. आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, वो हैं कोयना मित्रा, जिन्होंने इस गाने में अपने शानदार डांस मूव्स से सबका दिल जीत लिया था.

‘साकी साकी’ से लोकप्रिय हुईं

कोएना मित्रा, जो अपने हिट गाने ‘साकी साकी’ से लोकप्रिय हुईं, कुछ समय से सार्वजनिक जीवन से दूर हैं, उन्होंने बिग बॉस सीजन 13 में वापसी की थी और जहां उन्होंने अपने अतीत के बारे में खुलकर बात की और लाइमलाइट से दूर रहने के अपने फैसले के पीछे के कारणों को साझा किया था. बिग बॉस हाउस के अंदर, कोएना मित्रा ने अपने साथी प्रतियोगियों के साथ साझा किया, ‘जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने घर से बाहर जाकर काम करना शुरू कर दिया था. मेरे माता-पिता ने कभी नहीं चाहा था कि मैं बंगाल छोड़ूंगी. बचपन से ही उनका मानना ​​था कि मैं जो भी करूंगी, वहीं से करूंगी.’

बॉयफ्रेंड ने शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया था

कोएना मित्रा ने एक बार अपने दर्दनाक अतीत के बारे में खुलकर बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पूर्व प्रेमी ने उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया था, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा था और उन्होंने दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने और ऐसे अनुभवों से उबरने के लिए मदद लेने के महत्व पर बल दिया. कोएना मित्रा का एक तुर्की के शख्स को डेट किया था जो एक पायलट था लेकिन उनका रिश्ता 2010 में समाप्त हो गया. बिग बॉस में अपने समय के दौरान, कोएना ने खुलासा किया था कि उनका प्रेमी बहुत ही अधिकार जताने वाला था.

बाथरूम में बंद कर दिया ताकि वो काम ना करें

कोएना ने बताया कि एक बार उसने उसे बाथरूम में बंद कर दिया ताकि वह किसी कार्यक्रम में न जा सके, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह काम करे. इतना ही नहीं उसने उस पर तुर्की में अपने माता-पिता से मिलने जाने का दबाव भी डाला और बाद में शादी के बाद उसका पासपोर्ट जलाने की धमकी दी ताकि वह उसे छोड़कर न जा सके. कोएना ने बताया कि इस भयावह अनुभव के बाद उसने अविवाहित रहने का फैसला किया.

एक सर्जरी ने खत्म कर दिया करियर

2010 में, कोएना मित्रा की प्लास्टिक सर्जरी गलत हो गई, जिससे उसकी हड्डियां सूज गईं. 2013 में TOI को दिए एक इंटरव्यू में उसने बताया कि डॉक्टर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और केवल दवा और प्रार्थना से ही वह ठीक हो सकी और चेहरे में आए बदलावों के कारण उसे मुस्कुराने में भी दिक्कत होती थी और जब वह बाहर जाने की कोशिश करती थी तो उसके दोस्त उसे ठुकरा देते थे. इन कठिनाइयों के बावजूद, कोएना अपने कठिन अनुभव के बारे में खुलकर बोलने के लिए खुद को साहसी मानती है.

