Salaar Releasing Date: बाहुबली (Baahubali) फेम अभिनेता प्रभास (Prabhas) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सलार' 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों (Salaar Releasing Date) में रिलीज होगी. अभिनेता ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पेज पर इसकी घोषणा की. अभिनेता ने फिल्म के पोस्टर को शेयर किया और इसके कैप्शन में लिखा, "सलार के रिलीज डेट को शेयर कर के खुशी मिल रही है. 14 अप्रैल 2022 को आपसे सिनेमाघरों में मिलता हूं." प्रभास इस फिल्म में डार्क शेड में नजर आएंगे. फिल्म में श्रुति हसन भी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म का मुहूर्त इस साल जनवरी में हुआ था.

श्रुति ने भी इस फिल्म के पोस्टर को पोस्ट किया और फिल्म के कास्ट और टीम को टैग किया. फिल्म में संगीत रवि बसरूर ने दिया है. इसका निर्देशन प्रशांत नील ने किया है और इसके निर्माता होमबले फिल्म्स के विजय किरगंदुर हैं. अभिनेता हालांकि इससे पहले फिल्म राधेश्याम में नजर आने वाले हैं. यह 30 जुलाई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी.

बता दें कि प्रभास ने अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत 2002 में आई तेलगु फिल्म ‘ईश्वर’ से की. प्रभास ने अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कई अवार्ड जीते है, जिनमें उन्होंने 2004 में संतोषम फ़िल्म अवार्ड को जीता है, दक्षिण की फ़िल्मों के लिए इसी वर्ष उन्होंने फ़िल्म फ़ेयर अवार्ड भी प्राप्त किया.