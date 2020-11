Salim Khan Birthday: बॉलीवुड अभिनेता, निर्माता, स्क्रीन राइटर और सलमान खान (Salman Khan) के पिता सलीम खान का आज जन्मदिन है. सलीम अब्दुल रशीद खान जिन्हें दुनिया सलीम खान के नाम से जानती हैं का जन्म 24 नवंबर 1935 को हुआ था. इंदौर राज्य के बालाघाट शहर में ब्रिटिश भारत में एक रियासत (आधुनिक मध्य प्रदेश, भारत) में जन्मे (Happy Birthday Salim Khan) सलीम खान ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए काफी सारे स्क्रिप्ट भी लिखे हैं. सलमान की तरह उनके पिता सलीम खान भी अपने बेबाकपन के लिए मशहूर हैं. आज इस खास मौके पर हम आपको सलीम खान से जुड़ी एक खास बात बताने जा रहे हैं. Also Read - सलमान खान के भाई ने खरीदी श्रीलंका प्रीमियर लीग की ये फ्रेंचाइजी; क्रिस गेल होंगे स्टार खिलाड़ी

सलीम खान (Salim Khan) ने एक बार फिल्म इंडस्ट्री की उस सच्चाई को सबके सामने लाया था जिसे कहने से कोई भी कतरा जाए. इस सच्चाई के बाद फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मच गई थी. सलीम साहब ने बॉलीवुड में बड़े स्टार के बीच रिश्तों की सच्चाई उजागर करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा था कि 'दो बड़े एक्टर्स के बीच दोस्ती और प्यार नहीं हो सकता ये बस शिष्टाचार भर का होता है इससे ज्यादा कुछ नहीं. गुजरे जमाने के सुपरस्टार दिलीप साहब, राज साहब और देव साहब इन बातों को जानते थे बावजूद इसके इन्होने एक दुसरे को मान सम्मान दिया और 30 से 40 सालों तक साथ रहे.'

lived together for 30 40 years with respect& courtesy The stars of today are trying to portray love amngst themselves which is not possible — Salim Khan (@luvsalimkhan) October 31, 2016

सलीम जी यही नहीं रुके उन्होंने आगे लिखा था कि ‘ आज के दौर में मौजूदा स्टार्स एक दुसरे से प्यार जताने की कोशिश करते है लेकिन ये संभव नहीं है, ये सब कुछ उसी तरह दिखता है जैसे एकदम अँधेरे कमरे में काली बिल्ली को ढूंढने की कोशिश की जा रही हो जो असल में वहां होती ही नहीं हैं.’

It is like trying to find a black cat in a pitch dark black room which is not there. — Salim Khan (@luvsalimkhan) October 31, 2016

इस ट्वीट के बाद हर तरफ सलमान और शाहरुख़ की बात होने लगी थी क्योंकि उस वक़्त दो सितारों के झगडे की बात पर उनके बेटे सलमान खान और किंग खान यानी शाहरुख़ खान का नाम ही जहन में आता था. सलीम साहब का ये ट्वीट चर्चा का विषय बन गया था. आज सलमान और शाहरुख़ दोस्त के रूप में जाने जाते हैं मगर उस समय सलीम साहब का ये ट्वीट किस तरफ तरफ इशारा कर रहा था वो वह खूब जानते होंगे.