Salman Khan Affair With Sangita Bijlani to Aishwarya Rai- बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान की शादी का इंतजार सबको है. वे जहां भी जाते हैं लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल रहता है कि वे शादी कब करेंगे. हालांकि घुमा फिराकर वे खुद कई बार इस बात का जवाब दे चुके हैं. लेकिन फैंस हैं कि मानने को तैयार ही नहीं हैं. ऐसा नहीं है कि सलमान खान को किसी से प्यार नहीं हुआ. या उन्होंने कभी शादी के बारे में सोचा.

ये अलग बात है कि उनका प्यार कभी परवान नहीं चढ़ पाया. सोमी अली, संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय ऐसी कई एक्ट्रेसेज़ हैं जो सलमान खान के आसपास रहीं, जिनसे सलमान का नाम जुड़ा. सलमान खान ने कई से बेइंतहा इश्क़ भी किया. लेकिन कभी प्यार, रिश्ता नहीं बन पाया.



संगीता बिजलानी (Sangita Bijlani)

शाहीन से ब्रेकअप होते ही सलमान खान बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी (Salman Khan Sangita Bijlani Affair) के साथ रिश्ते में आ गए. माना जाता है संगीता बिजलानी से उनका रिश्ता शाहीन से मोहब्बत के बीच परवान चढ़ा. संगीता उम्र में सलमान से बड़ी थीं, इसलिए सलमान को वह बेहद मैच्योर लगीं और वह उनकी ओर आकर्षित हो गए. संगीता से अफेयर के किस्से भी खूब चर्चा में रहे. बाद में संगीता ने उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मो.अज़हरुद्दीन से शादी कर ली, लेकिन वह अज़हर से भी अलग हो गईं.

सोमी अली (Somy Ali)

पाकिस्तान के कराची में जन्मीं सोमी अली (Salman Khan Somy Ali Affair) सलमान खान की गज़ब की दीवानी थीं. वह सलमान पर इतना मरती थीं कि 16 साल की उम्र में सलमान से मिलने मुंबई आ गईं. इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी. देखते ही देखते सोमी ने सलमान के करीब जाना शुरू किया. सोमी के साथ भी सलमान का रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका. सोमी बॉलीवुड में खूब एक्टिव रहीं, उन्होंने कई फ़िल्में कीं.

ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai)

साल 1999 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ से सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है. इस फिल्म से ऐश्वर्या के प्यार में वह पूरी तरह से डूब गए. ऐश्वर्या राय के साथ सलमान खान (Aishwarya Rai Salman Khan Affair) का रिश्ता सबसे अधिक चर्चा में रहा. सलमान खान ऐश्वर्या राय के साथ सबसे अधिक समय तक रिश्ते में रहे. लेकिन कुछ वक़्त बाद किसी कारण ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और इसे बीच मझधार में ही छोड़कर दोनों आगे बढ़ गए.



बता दें, ऐश्वर्या राय के साथ हुई कंट्रोवर्सी के बाद सलमान खान के पिता सलीम खान ने कहा था कि दोनों मैच्योर हैं. बड़े हैं. बेहतर है इन्हें अकेला छोड़ दें. अगर उनके रिश्ते में ताकत है तो कोई उन्हें जुदा नहीं कर सकता. अगर आप उन्हें मारते हैं तो वे अमर प्रेमी बन जाएंगे.