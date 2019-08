बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी फिल्म ‘इंशाअल्लाह’ की रिलीज डेट टाले जाने की घोषणा की है. फिल्म में सलमान पहली बार आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे.सलमान ने रविवार रात को ट्वीट कर यह जानकारी दी और 2020 में ईद पर किसी अन्य फिल्म के साथ आने का वादा किया.

आमिर खान की बेटी इरा खान ने पहनी ये कैसी ड्रेस, देखकर यूजर्स ने कहा- ‘पिता का मत बनाओ मजाक’

उन्होंने लिखा, “संजय लीला भंसाली की फिल्म की रिलीड डेट आगे खिसका दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे ईद 2020 पर मिलूंगा.इंशा-अल्लाह.”

The film with Sanjay Leela Bhansali is pushed but I will still see you all on Eid, 2020. Insha-Allah!!

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) August 25, 2019