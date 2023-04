Hindi Entertainment Hindi

सालों बाद एक साथ दिखाई दिए सलमान खान और ऐश्वर्या राय, फैन्स बोले 'पुराना प्यार'

Salman khan And Aishwarya Rai Picture: नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के ओपनिंग में एका साथ दिखे सलमान खान और ऐश्वर्या राय.

Salman khan And Aishwarya Rai In One Frame: शुक्रवार और शनिवार को हुए नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) की ओपनिंग सेरेमनी में देश विदेश से कई सेलेब्रिटीज ने शिरकत की थी जिससे जुड़े कई सारे वीडियो औऱ फोटो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब इसी बीच में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर से एक तस्वीर सामने आई है, जो खूब वायरल हो रही है जिसमें एक ही फ्रेम में सलमान और शाहरुख के साथ-साथ ऐश्वर्या राय भी नजर आ रही हैं.बता दें अंबानी परिवार ने भी यह जो इवेंट रखा, इसमें ऐश्वर्या राय बेटी आराध्या के साथ पहुंची थीं. वहीं सलमान खान इसमें अकेले पहुंचे थे.

सलमान खान संग दिखी ऐश्वर्या राय

सोशल मीडिया पर एक फोटो जमकर वायरल हो रही है जिसमें सलमान खान और शाहरुख हॉलीवुड कपल टॉम हॉलैंड और जेंडाया के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर की खास बात ये है कि इसमें नीता अंबानी भी सितारों के साथ नजर आ रही हैं. वहीं इस फोटो के फ्रेम में ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या भी नजर आ रही हैं. हालांकि वह थोड़ा पीछे की ओर खड़ी हैं और उनका चेहरा कैमरे की तरफ नहीं है, लेकिन एक ही फ्रेम में सलमान और ऐश्वर्या को देख फैन्स क्रेजी हो गए हैं.

ओपनिंग इवेंट में पहुंचे कई सारे सितारे

अब इस फोटो को ऐसे फैलाया जा रहा है कि अलगाव के बाद पहली बार सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन किसी फोटो में साथ दिखाई दे रहे हैं. एक ने लिखा है, ‘भाई साइड में ऐश्वर्या और उनकी बेटी है क्या? देखो’. एक और फैन ने लिखा है, ‘अरे पीछे ऐश्वर्या है’. एक और फैन का कमेंट है, ‘पीछे हो नोटिस करो, भाई का प्यार है ऐश्वर्या’. गौरतलब है कि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की ओपनिंग इवेंट में कई सितारे पहले दिन भी पहुंचे थे और दूसरे दिन भी वहां दिखाई दिए. इवेंट में सैफ अली खान पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर खान के साथ पहुंचे थे. वहीं पत्नी शिबानी दांडेकर के साथ फरहान अख्तर, बेटी नीसा के साथ काजोल, भूमि पेडनेकर, खुशी कपूर, सोनम कपूर, अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन, मसाबा गुप्ता और गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ ऋतिक रोशन शामिल हुए.

