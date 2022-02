Tiger 3 Salman Khan and Katrina Kaif Video Leak: सलमान खान और कैटरीना कैफ की अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के दिल्ली में शुरू हो गई है. इतनी सिक्योरिटी के बीच भी फैंस ने उनकी तस्वीरें क्लिक करके सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. सलमान खान के फैन्स उनकी फिल्म ‘टाइगर 3’ का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं. इससे पहले भी सलमान ने अपनी वर्कआउट करते हुए तस्वीर शेयर की थी. इसमें उनकी जबरदस्त बॉडी नजर आ रही है. सलमान की इस तस्वीर पर फैन्स प्यार लुटा रहे हैं, 56 साल की उम्र में ऐसी बॉडी देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं.Also Read - Godfather: नयनतारा स्टारर फिल्म गॉडफादर की शूटिंग हुई पूरी, एक्ट्रेस ने शेयर की तस्वीर

कयास लगाए जा रहे हैं कि 'टाइगर 3' में सलमान खान का अब तक का सबसे दमदार अंदाज और चार्म बॉडी देखने को मिलेगी.

On set pic of #Tiger3 Salman Khan Look 🔥

First Pic Of Kumud Mishra On The Sets Of #SalmanKhan ‘s #Tiger3 , @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/d3WyPgIfgV

