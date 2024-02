Hindi Entertainment Hindi

Salman Khan And Shahrukh Khan Very Soon Started Shooting For Tiger Vs Pathaan Shooting

Tiger Vs Pathaan:इस बार आमने-सामने होंगे सलमान-शाहरुख, इस दिन शुरू करेंगे शूटिंग

Salman Khan and Shahrukh Shooting Soon: मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की मानें तो Tiger Vs Pathaan को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे

Salman Khan and Shahrukh Shooting Soon: सलमान खान (Salman Khan) शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) पिछले दिनों एक दूसरे की फिल्मों में नजर आए थें. जहां सलमान खान किंग खान की फिल्म पठान (Pathaan) में नजर आए थे. वहीं शाहरुख खान ने भी दबंग खान की फिल्म टाइगर 3 (Tiger 3) में कैमियो किया था. ऐसे में अब कहा जा रहा था कि सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म टाइगर वर्सेस पठान (Tiger Vs Pathaan) को लेकर एक जबरदस्त खबर सामने आ रही है. दरअसल इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा था कि ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई है, लेकिन ये खबर पूरी तरह से फेक है और अगर आप दोनों खान्स के फैंस तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म बंद नहीं हुई है बल्कि इसकी शूटिंग इसी साल अप्रैल में शुरू होने जा रही है (Tiger Vs Pathaan Shooting Soon)

Trending Now

Tiger Vs Pathaan इस महीने शुरू होगी शूटिंग

Tiger Vs Pathaan की बात करें तो यशराज फिल्म इसे अपने बैनर तले बनाएगी और कहा जा रही है कि इसकी शूटिंग आने वाले कुछ महीनों में शुरू होगी और 2024 के अप्रैल महीने में इसपर काम शुरु हो जाएगा. हालांकि, बाद यह अफवाह भी उड़ी थी कि फिल्म को डिब्बा बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है. फाइनली फिल्म बन रही है. जूम की मीडिया में आई रिर्पोट में मानें तो इसे शुरू होने में थोड़ी देर तो हुई लेकिन अब मेकर पूरी तरह से कमर कस लिए हैं और इसकी तैयारी पूरी कर ली है और शूटिंग जल्द ही शुरु करने वाले हैं.

You may like to read

सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे Tiger Vs Pathaan

सलमान खान और शाहरुख खान नेइस साल अप्रैल में फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए अपनी डेट्स भी दे दी हैं.कुछ महीने पहले रिपोर्ट्स में कहा गया था कि यशराज फिल्म्स ने मार्च 2024 में शुरू होने वाली फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है लेकिन अब चीजें ठीक हो गई हैं और निर्माता जल्द ही शूटिंग शुरू करेंगे. इस फिल्म की बात करें तो Tiger Vs Pathaan को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले साल आई पठान का निर्देशन किया था और ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी. इसके साथ ही ये बता दें Tiger Vs Pathaan में दोनों स्टार्स के साथ कौन सी लीड एक्ट्रेस होंगे इस पर फिलहाल मुहर नहीं लगी है.