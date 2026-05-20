By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'सातवें आसमान पर सलमान का गुस्सा', जेल में डाल दोगे क्या? आधी रात एक्टर के साथ क्या हुआ?
सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी से मिलने हिंदुजा हॉस्पिटल गए हैं. इसी बीच जब पपराजी उन्हें घेर लेते हैं तो वो अपना आपा खो देते हैं.
पपराजी के बिहेवियर को लेकर सेलेब्स की नाराज़गी को नई बात नहीं है. अब ऐसा ही कुछ सलमान खान के साथ हुआ है. दरअसल वो मंगलवार को हिंदुजा अस्पताल में किसी को देखने गए थे. इस दौरान पपराजी की भीड़ ने उन्हें घेर लिया. इसके बाद से उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया. अभिनेता ने पपराजी के रवैये पर अपनी गहरी निराशा जाहिर की. दरअसल, अभिनेता ने बुधवार सुबह लगातार चार पोस्ट किए, जिनमें उन्होंने पैपराजी को समझाने के लिए एक खास नोट लिखा.
View this post on Instagram
पहली पोस्ट में सलमान ने लिखा, “अगर मैं अस्पताल में किसी मीडिया वाले को मेरे दर्द का मजा लेते हुए देखूं, तो मुझे बहुत दुख होगा. जिन पत्रकारों का मैंने हमेशा साथ दिया, उनसे बात की, उनका ध्यान रखा और यह सुनिश्चित किया कि उनका भी घर-परिवार अच्छे से चले.”
View this post on Instagram
उन्होंने दूसरी पोस्ट में लिखा, “लेकिन अगर कोई मेरे दुख और नुकसान से पैसे कमाना चाहता है, तो कम से कम चुप रहे, उसका मजाक या तमाशा न बनाए. भाई, भाई, भाई… ये कोई फिल्म का सीन नहीं है. तस्वीर ज्यादा जरूरी है या किसी की जिंदगी?”
View this post on Instagram
सलमान ने आगे लिखा, “ऐसे में मैं सौ बातें सुना दूंगा. भाई के दुख पर फायदा उठाने की कोशिश अगली बार मेरे साथ मत करना… बस कोशिश भी मत करना. जब तुम्हारे अपने घर का कोई अस्पताल में होगा, तब क्या मैं भी ऐसा ही बर्ताव करूंगा?”
Paps saying, “Sorry Bhai. Sorry.” #SalmanKhan #Paps pic.twitter.com/JtSifBfiXt
— $@M (@SAMTHEBESTEST_) May 19, 2026
अपनी आखिरी पोस्ट में अभिनेता ने चेतावनी देते हुए लिखा, “मैं 60 साल का हो गया हूं, लेकिन लड़ना अभी भी नहीं भूला… ये याद रखना और अगर जेल में डालोगे, तो वहां भी डटकर खड़ा रहूंगा.”
View this post on Instagram
सलमान की पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स ने जमकर प्रतिक्रिया दी. नगमा मिराजकर, राखी सावंत समेत कई कलाकारों ने कमेंट किए.
किस बात से नाराज़ हुए सलमान
बता दें कि मंगलवार रात सलमान खान किसी से मिलने के लिए एक अस्पताल गए थे. जाते समय पैपराजी ने उन्हें घेर लिया, तो उन्होंने कूल अंदाज में पोज भी दिए. हालांकि, लौटते समय जब पैपराजी तस्वीर लेने के लिए जोर-जोर से सलमान का नाम और उनकी आगामी फिल्म ‘मातृभूमि’ का नाम लेने लगे, तो अभिनेता नाराज हो गए.
सलमान ने अपनी कार आगे बढ़ाते हुए गुस्से में पैपराजी को तमीज से पेश आने की नसीहत दी. इस दौरान सलमान ने उनसे पूछा, “पागल हो क्या?” इसके बाद पैपराजी ने माफी मांगी और वीडियो बनाना बंद कर दिया.
(इनपुट एजेंसी)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें