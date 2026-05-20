'सातवें आसमान पर सलमान का गुस्सा', जेल में डाल दोगे क्या? आधी रात एक्टर के साथ क्या हुआ?

सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी से मिलने हिंदुजा हॉस्पिटल गए हैं. इसी बीच जब पपराजी उन्हें घेर लेते हैं तो वो अपना आपा खो देते हैं.

Published date india.com Updated: May 20, 2026 10:19 AM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
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पपराजी के बिहेवियर को लेकर सेलेब्स की नाराज़गी को नई बात नहीं है. अब ऐसा ही कुछ सलमान खान के साथ हुआ है. दरअसल वो मंगलवार को हिंदुजा अस्पताल में किसी को देखने गए थे. इस दौरान पपराजी की भीड़ ने उन्हें घेर लिया. इसके बाद से उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया. अभिनेता ने पपराजी के रवैये पर अपनी गहरी निराशा जाहिर की. दरअसल, अभिनेता ने बुधवार सुबह लगातार चार पोस्ट किए, जिनमें उन्होंने पैपराजी को समझाने के लिए एक खास नोट लिखा.

पहली पोस्ट में सलमान ने लिखा, “अगर मैं अस्पताल में किसी मीडिया वाले को मेरे दर्द का मजा लेते हुए देखूं, तो मुझे बहुत दुख होगा. जिन पत्रकारों का मैंने हमेशा साथ दिया, उनसे बात की, उनका ध्यान रखा और यह सुनिश्चित किया कि उनका भी घर-परिवार अच्छे से चले.”

उन्होंने दूसरी पोस्ट में लिखा, “लेकिन अगर कोई मेरे दुख और नुकसान से पैसे कमाना चाहता है, तो कम से कम चुप रहे, उसका मजाक या तमाशा न बनाए. भाई, भाई, भाई… ये कोई फिल्म का सीन नहीं है. तस्वीर ज्यादा जरूरी है या किसी की जिंदगी?”

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सलमान ने आगे लिखा, “ऐसे में मैं सौ बातें सुना दूंगा. भाई के दुख पर फायदा उठाने की कोशिश अगली बार मेरे साथ मत करना… बस कोशिश भी मत करना. जब तुम्हारे अपने घर का कोई अस्पताल में होगा, तब क्या मैं भी ऐसा ही बर्ताव करूंगा?”

अपनी आखिरी पोस्ट में अभिनेता ने चेतावनी देते हुए लिखा, “मैं 60 साल का हो गया हूं, लेकिन लड़ना अभी भी नहीं भूला… ये याद रखना और अगर जेल में डालोगे, तो वहां भी डटकर खड़ा रहूंगा.”

सलमान की पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स ने जमकर प्रतिक्रिया दी. नगमा मिराजकर, राखी सावंत समेत कई कलाकारों ने कमेंट किए.

किस बात से नाराज़ हुए सलमान

बता दें कि मंगलवार रात सलमान खान किसी से मिलने के लिए एक अस्पताल गए थे. जाते समय पैपराजी ने उन्हें घेर लिया, तो उन्होंने कूल अंदाज में पोज भी दिए. हालांकि, लौटते समय जब पैपराजी तस्वीर लेने के लिए जोर-जोर से सलमान का नाम और उनकी आगामी फिल्म ‘मातृभूमि’ का नाम लेने लगे, तो अभिनेता नाराज हो गए.

सलमान ने अपनी कार आगे बढ़ाते हुए गुस्से में पैपराजी को तमीज से पेश आने की नसीहत दी. इस दौरान सलमान ने उनसे पूछा, “पागल हो क्या?” इसके बाद पैपराजी ने माफी मांगी और वीडियो बनाना बंद कर दिया.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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