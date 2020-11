Also Read - जिसका डर था वही हुआ! आमिर खान ने तोड़ा कोविड प्रोटोकॉल? बीजेपी विधायक ने दर्ज कराई शिकायत

View this post on Instagram

Do doston ki badi takraar ne kar diya @beingsalmankhan ko stage chhodne par majboor. Kya @ikavitakaushik aur @eijazkhan kar payenge iss jhagde ko solve? Dekhiye aaj raat 9 baje. Catch it before TV on @vootselect #BiggBoss14 #BB14 #BiggBoss2020 @plaympl @daburdantrakshak @tresemmeindia @lotus_herbals