नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने रविवार को घोषणा की कि उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘राधे : योर मोस्ट वॉन्टेड भाई’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) की अग्रिम बुकिंग संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो गई है. यह फिल्म 13 मई को ईद के मौके पर विश्व स्तर पर रिलीज होने वाली है. यूएई में रहने वाले अपने फैंस के लिए सलमान ने ट्विटर पर लिखा है, “हैशटैगराधे की एडवांस बुकिंग्स हो गई है शुरू फॉर द यूएई. मिलते हैं थिएटर्स में. सुरक्षित रहें.” Also Read - Dil De Diya Song: सलमान खान को Jacqueline Fernandez ने 'दिल दे दिया', धमाकेदार है दोनों की केमिस्ट्री

सलमान ने इसके साथ ही अपनी फिल्म के पोस्टर को भी ट्वीट किया है, जिसमें वह दिशा पटानी के साथ नजर आ रहे हैं. सलमान पोस्टर में एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं.

प्रभु देवा द्वारा निर्देशित यह फिल्म कई अन्य देशों में भी बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है, लेकिन भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इसे फिलहाल सिनेमाघरों में रिलीज किए जाने की कोई संभावना नहीं है. हालांकि फिल्म को डिजिटली देखा जा सकेगा. फिल्म 13 मई को जीप्लेक्स प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.