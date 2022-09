Salman khan viral Video: बॉलीवुड के दंबग खान यानि कि सलमान खान अक्सर अपने अंदाज की वजह से चर्चा में बने रहते हैं. अब हाल ही में उनको एक पार्टी में देखा गया. इस दौरान सलमान एकबार फिर से एक खास वजह से सुर्खियों में छा गए. इस दौरान सलमान खान को हाथ में एक ग्लास लिए अपने पेंट की जेब में डालते हुए देखा गया, जिसके बाद से सलमान खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पार्टी में एंट्री करते हुए सलमान खान का जो वीडियो सामने आया है उसमें वे एक आधे भरे ग्लास के साथ नजर आए. पैपराजी को देख सलमान खान उस ग्लास को छिपाने की कोशिश करते हैं और इस दौरान वो इसे अपनी जिंस की फ्रेंट साइट पॉकेट में रखते हुए देखे जा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला.Also Read - 'जबरदस्ती दवाई देकर मुझे पागल बना दिया...' आमिर पर आरोप लगाने वाले भाई को बिग बॉस का ऑफर? लोग बोले- जाओ भाई...जाओ

हाल ही में सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. जिसमें सलमान खान कार से निकलकर अपनी जेब में एक शीशे का गिलास रखते दिख रहे हैं. इसे जेब में रखने के बाद सलमान अपने हाथ से उस गिलास को पूरी तरह ढक लेते हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर करके अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सलमान के हाथ में शराब है या पानी? किसी ने कहा सलमान भाई पानी का प्रमोशन कर रहे हैं तो किसी ने कहा कि सलमान भाई अच्छी ब्रांड की वोडका पी रहे हैं. बता दें कि ये वाकया तब हुआ जब सलमान खान शनिवार को मुराद खेतानी की बर्थडे पार्टी में पहुंचे थे. सलमान अपनी कार से उतरे. तभी वे किसी चीज से आधे भरे ग्लास को जींस की पोकेट में डालते हैं. इसके बाद वे अंदर पार्टी में एंट्री करते हैं. Also Read - आमिर खान की सुपर फ्लॉप फिल्म Laal Singh Chaddha ओटीटी पर रिलीज़ के लिए तैयार, इस दिन देख सकते हैं फिल्म

Bhai putting glass of white rum in his pocket @BeingSalmanKhan 🥃🔥 pic.twitter.com/1PWE5AlLP3

— . (@Salman_Rules) September 4, 2022