सलमान खान की तस्वीरें देखकर फैंस हुए सन्न, तो एक्टर ने फोटो शेयर करके कहा 'आप लोगों की तबीयत कैसी है?'

Salman Khan Photos: हाल ही में सलमान जब सामने आए तो उनका लुक फैंस को चिंता दे गया, ऐसे में अब सलमान खान ने अपनी सेहत को लेकर चिंता जताने वालों को जवाब दिया है

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Salman Khan Photos: हाल ही में सलमान खान हाल ही में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के मुंबई ऑफिस में एक इवेंट में शामिल हुए थे. लेकिन, जब इस इवेंट के वीडियो वायरल होने लगे, तो 60 साल के एक्टर के लुक को देखकर लोगों को उनकी सेहत की चिंता होने लगी और कई लोग सोचने लगे कि क्या वह ठीक हैं या फिर किसी बिमारी की चपेट में आ गए है. ऐसे में अब एक्टर ने इसक जवाब अपने अंदाज में दिया है. दरअसल सलमान ने इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट करके इन अटकलों पर जवाब दिया है. एक्टर के मज़ाकिया कैप्शन ने ऑनलाइन नई चर्चा छेड़ दी है.

सलमान ने पूछा आप लोगों की सेहत कैसी है

सलमान के सामने आने के कुछ ही समय बाद, सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर कई पोस्ट आने लगे. ऐसा लगता है कि सलमान खान ने सेहत को लेकर जताई जा रही चिंताओं का जवाब एक रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए दिया है. अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कई तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, “आप लोगों की सेहत कैसी है?” यह कैप्शन उनकी सेहत को लेकर इंटरनेट पर फैली हालिया अफ़वाहों पर एक मज़ाकिया जवाब जैसा लग रहा था.

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बेफिक्र अंदाज़ में दिखे सलमान

ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीरों में सलमान का लीन (पतला) लुक दिखा और उन्होंने कैमरे के सामने अलग-अलग पोज़ दिए है उन्हें कैज़ुअल कपड़ों और हैट में बेफिक्र अंदाज़ में देखा जा सकता है. सलमान खान का यह नया पोस्ट शुक्रवार रात मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) के ऑफिस जाने के कुछ ही देर बाता था. एक्टर ने SRA के अत्याधुनिक डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन सपोर्ट सेंटर (IT सर्वर रूम) का उद्घाटन किया था.

‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’

काम की बात करें तो, सलमान खान अब अपूर्व लाखिया की वॉर ड्रामा फ़िल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ में नज़र आएंगे. इस फ़िल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में हैं. सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमान खान द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म असल में इस साल अप्रैल में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया. मेकर्स ने अभी तक नई रिलीज़ डेट की घोषणा नहीं की है.