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सलमान खान की फिल्म Battle of Galwan का बदला नाम, नए पोस्टर में छिपी है सारी कहानी
Salman Khan Battle of Galwan: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पिछले कुछ वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर चर्चा में बने हुए थे. अब इससे जुड़ा नया अपडेट सामने आया है.
Salman Khan Battle of Galwan: पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में वॉर फिल्मों का ट्रेंड काफी बढ़ा है. इसी भाव से प्रेरित सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ को लेकर फैंस काफी उत्साहित थे. अब इससे जुड़ा नया अपडेट सामने आया है. रअसल, फिल्म के मेकर्स ने रिलीज से पहले इसका नाम बदल दिया है, जिससे फैंस के बीच फिर से चर्चा तेज हो गई है. इस फिल्म की कहानी भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी के घटनाक्रम से प्रेरित बताई जा रही है. लेकिन अब इस फिल्म को लेकर एक नया और बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, फिल्म के मेकर्स ने रिलीज से पहले इसका नाम बदल दिया है, जिससे फैंस के बीच फिर से चर्चा तेज हो गई है.
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फिल्म का नया पोस्टर
दरअसल, सोमवार को सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म्स ने आधिकारिक तौर पर इस फिल्म के नए नाम की घोषणा की. अब यह फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ के नाम से रिलीज होगी. पहले इस प्रोजेक्ट को ‘बैटल ऑफ गलवां’ के नाम से जाना जा रहा था. नाम बदलने के साथ ही मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर भी जारी किया, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया.
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फिल्म में सलमान खान का लुक
इस पोस्टर में सलमान खान बेहद अलग और गंभीर नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे पर खून और जख्म साफ दिखाई दे रहे हैं. उनके माथे पर गहरी चोट है और चेहरा धूल-मिट्टी से भरा हुआ है. उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द का मिला-जुला भाव है. पोस्टर में सबसे ध्यान खींचने वाला हिस्सा एक ऐसा हथियार है जिसे वह अपने हाथ से रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस हथियार के ऊपर कांटेदार तार लिपटा हुआ है और उस पर खून के निशान भी दिखाई देते हैं. वहीं, बैकग्राउंड को धुएं और धूल से भरा हुआ दिखाया गया है; इसमें कुछ सैनिक हथियार के साथ दौड़ते नजर आ रहे हैं. इस पोस्टर का माहौल युद्ध जैसा महसूस होता है.
सलमान खान ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’, यानी युद्ध का अंत हो और शांति कायम रहे.
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फिल्म के बारे में खास बातें
फिल्म में सलमान खान कर्नल संतोष बाबू की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जो 16 बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति संभालते हैं. वहीं उनके साथ अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. इसके अलावा, अभिनेता अभिलाष चौधरी और अंकुर भाटिया भी फिल्म में अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे.
(इनपुट एजेंसी)
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