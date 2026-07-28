सलमान खान ने दिखाई दरियादली, असम बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा खाना और पानी

Salman Khan: असम में बाढ़ पीड़ितों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए सलमान खान का चैरिटेबल फ़ाउंडेशन 'बीइंग ह्यूमन' मदद का हाथ बढ़ा रहा है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 28, 2026, 11:39 PM IST
सलमान खान ने दिखाई दरियादली, असम बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा खाना और पानी
सलमान खान का चैरिटेबल फ़ाउंडेशन 'बीइंग ह्यूमन' मदद का हाथ बढ़ा रहा है. (photo credit, IANS, for representation only)

Salman Khan: एक्टर सलमान खान ने अपने चैरिटेबल फ़ाउंडेशन ‘बीइंग ह्यूमन’के जरिए असम बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है. इस पहल का मकसद बाढ़ से प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद पहुंचाना है, जिसमें वॉलंटियर्स प्रभावित इलाकों में जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं. मिड-डे’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर मुंबई में डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली की आने वाली बिना नाम वाली फ़िल्म पर काम करते हुए ‘सलमान खान फ़ैन क्लब’ (SKFC) असम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

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राहत सामग्री बांट रहा फाउंडेशन

इस कैंपेन का पहला चरण SKFC असम के साथ मिलकर शुरू किया गया है. इसका मकसद शिवसागर में बाढ़ से प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाना है. गुवाहाटी से राहत सामग्री भेजी जा रही है.

क्या है इस राहत सामग्री में

इस राहत सामग्री में इमरजेंसी के समय परिवारों की मदद के लिए तैयार खाने के पैकेट (रेडी-टू-ईट फ़ूड पैकेट) भी शामिल हैं. हर पैकेट में बिस्किट, गुड़, पोहा, मुरमुरा, ब्रेड, चीज़ और जैम है, जो एक परिवार के लिए लगभग तीन दिन तक काफ़ी होगा. इसके अलावा वॉलंटियर्स पीने का पानी, पानी साफ करने वाली गोलियां, सैनिटरी पैड और मच्छर कॉइल भी बांट रहे हैं ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में साफ-सफाई बनी रहे और सेहत से जुड़े जोखिम कम हों.

रिकवरी में मदद के लिए कई चरण

राहत कैंपेन को कई चरणों में बांटा गया है. अगले चरण में प्रभावित परिवारों को राशन किट और ज़रूरी दवाएं देने पर ध्यान दिया जाएगा. लंबे समय में, ‘बीइंग ह्यूमन’ बाढ़ से नुकसान झेलने वाले स्कूलों और अस्पतालों जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने में मदद करने की योजना बना रहा है.

भूमि पेडनेकर ने भी मदद का हाथ बढ़ाया

एक्टर भूमि पेडनेकर ने भी ‘भारत डिज़ास्टर रिलीफ फ़ाउंडेशन’ (BDRF) के साथ मिलकर राहत कार्यों में हिस्सा लिया है. यह संस्था शिवसागर में परिवारों को राशन किट, साफ़-सफ़ाई का ज़रूरी सामान, पीने का पानी और दूसरी राहत सामग्री पहुंचा रही है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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