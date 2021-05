Jackie Shroff Not Scared of Stardum- जैकी श्रॉफ को बॉलीवुड में लगभग चार दशक हो गए हैं और उन्हें एक स्टार और एक इंसान के रूप में हर जगह पसंद किया जाता है. अभिनेता का कहना है कि उन्हें स्टारडम खोने का डर नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान के पास निश्चित रूप से उनके लिए एक योजना है. Also Read - Rytasha Rathore ने कराया न्यूड फोटोशूट, बोलीं- हां, मुझे मेरे वज़नी शरीर से प्यार है, ठरकी नज़रों से न देखना

सुभाष घई की 1983 की फिल्म 'हीरो' में मुख्य अभिनेता के रूप में एक ब्लॉकबस्टर से शुरूआत करने पर जैकी श्रॉफ को बॉलीवुड में बड़ी उपलब्धि मिली. दशकों के दौरान, उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में 'राम लखन', 'युद्ध', 'कर्मा', 'परिंदा', 'त्रिदेव', 'काला बाजार', 'वर्दी', 'दूध का कर्ज', '100 दिन' ,'अंगार', 'खलनायक', 'रंगीला', 'अग्निसाक्षी', 'बंधन', और हाल ही में 'राधे' में शामिल हैं. .



यह एक ऐसा सफर रहा है जहां 64 वर्षीय जैकी ने स्मूद के साथ रफ भी देखा है. क्या उन्हें कभी स्टारडम खोने के ख्याल से डर लगता है?

जैकी ने अपना मंत्र बताया, “कुछ नहीं. कोई डर नहीं. अगर भगवान आपको यहां लाए हैं तो उन्होंने एक स्थिति बना ली है और वही आपको ले जाएंगे. अगर भगवान ने आपको एक चॉल से स्टारडम तक इतना स्नेह दिया है, तो उनके पास एक योजना है. तो, बस आराम और फ्लोट करो.”

“बढ़ो, खुलो, अधिक प्यार करो. ऊर्जा प्राप्त करो और ऊर्जा लो और स्नेह दो. अपने आप को सही रखो. दूसरों के कहने या करने पर ध्यान न दें. अगर किसी को मदद की जरूरत है, तो उनकी मदद करें . जैकी कहते हैं, “किसी के लिए भी और जीवन को सुलझाया जाता है .”

जैकी हाल ही में प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित नई रिलीज ‘राधे’ में नायक सलमान खान के वरिष्ठ पुलिस वाले और नायिका दिशा पटानी के बड़े भाई के रूप में एक हास्य भूमिका निभाएंगे.”