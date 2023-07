सलमान खान ने खरीदा 'जवान' का पहला टिकट, अब शाहरुख ने भाईजान के लिए कही ये बात

Salman Khan Praise Jawan: शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘जवान’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म का प्री- रिलीज प्रीव्यू सोमवार को हुआ, जिसके बाद से फैंस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. वहीं, फिल्म के प्रिव्यू को देखकर भाईजान यानी सुपरस्टार सलमान खान ने तो फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया है. बता दें फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. केवल आम लोग ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी प्रीव्यू की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बीते दिन सलमान खान ने भी शाहरुख की आगामी फिल्म की जमकर तारीफ की और बताया कि वह पहले ही दिन इसे देखेंगे.

बॉलीवुड के ‘भाईजान’ यानी सलमान खान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था- ‘पठान जवान बन गया. बहुत शानदार ट्रेलर है ये. मुझे तो बहुत पसंद आया. ये एक ऐसी फिल्म लग रही है, जिसे हम सभी को थिएटर्स में जाकर जरूर देखनी चाहिए. मैं तो इसे देखने के लिए पहले ही दिन जाने वाला हूं. मजा आ गया वाह शाहरुख खान’.