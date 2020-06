मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने सोशल मीडिया पर दो भाईयो की जोड़ी साजिद-वाजिद के वाजिद खान (Wajid Khan Death) के निधन पर शोक व्यक्त किया. सलमान ने ट्वीट किया, “वाजिद आपको हमेशा प्यार सम्मान दिया जाएगा, आप एक व्यक्ति के तौर पर अपनी प्रतिभा के लिए याद किए जाओगे, ढेर सारा प्यार और आपकी सुंदर आत्मा को शांति मिले.” म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान ने सोमवार तड़के दिल का दौरा पड़ने के कारण दम तोड़ दिया. 42 वर्षीय गायक-संगीतकार को दिल और किडनी संबंधी बीमारियों के साथ ही कथित तौर पर कोविड-19 से संक्रमित थे. Also Read - दिवंगत वाजिद का अस्पताल में बना ये आखिरी VIDEO VIRAL, भाई साजिद के लिए गाया गाना

Wajid Vil always love, respect, remember n miss u as a person n ur talent, Love u n may your beautiful soul rest in peace … Also Read - हमेशा के लिए टूट गई साजिद-वाजिद की जोड़ी, बस यादों में दर्ज रहेंगी ये तस्वीरें

साजिद-वाजिद का सलमान खान के साथ गहरा और खास रिश्ता रहा है, साथ ही वे दोनों अभिनेता के करीबी दोस्त भी थे. सलमान ने ही उन्हें अपने होम प्रोडक्शन ‘प्यार किया तो डरना क्या’ से बॉलीवुड में साल 1998 में ब्रेक दिया था. उस फिल्म में साजिद-वाजिद ने ‘तेरी जवानी बड़ी मस्त-मस्त है’ को कंपोज किया था.

इस जोड़ी ने सलमान खान की तीनों ‘दबंग’ फिल्मों में कई गानों को कंपोज्ड किया. ‘दबंग’ सीरीज की हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा ने भी दुख व्यक्त करने के लिए ट्वीट किया. उन्होंने ट्वीट में लिखा, “रेस्ट इन पीस वाजिद भाई! आपने हमें बहुत जल्द छोड़ दिया .. हमेशा याद रहेगा कि आप मुझे किस तरह अपना लकी चार्म कहते थे .. परिवार के प्रति गहरी संवेदना!”

Rest in peace Wajid Bhai! You left us too soon… Will always remember how you called me your lucky charm… deepest condolences to the family! pic.twitter.com/ZqHDAyknOf

— Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) June 1, 2020