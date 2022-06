Salman Khan On Suniel Shetty: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान (Salman Khan) के बारे में कहा जाता है कि जब वो दोस्ती करते हैं तो दिलों जान से निभाते हैं और जब दुश्मनी करते हैं तो उसे उसी तरह निभाते हैं. दबंग खान की दोस्ती सुनील शेट्टी (Sunil Shetty) के साथ बेहद गहरी है और ये साथ तब से हैं जब सलमान खान स्ट्रगल कर रहे थे और एक बड़े स्टार भी नहीं थे. ऐले में सलमान खान ने हाल ही में अपने और सुनील शेट्टी से जुड़ा एक बेहद इमोशनल किस्सा शेयर किया है जिसे सुनकर आपकी शादी इमोशनल हो जाएं, क्योंकि भाईजान भी इस दौरान अपने आंसू नहीं रोक पाए थे. दरअसल आईफा के दौरान सलमान खान की आंखें तब नम हुईं जब उन्होंने सुनील शेट्टी की मदद के बारे में बताना शुरू किया. कैसे जब उनके पास पैसे नहीं थे तब सुनील शेट्टी ने उन्हें महंगी चीजें तोहफे में दे डाली थी.Also Read - 'आदिपुरुष' के लिए प्रभास ने रातों-रात बढ़ाई फीस, अब मांगे 120 करोड़... प्रोड्यूसर्स को लगा बड़ा झटका

इस वीडियो को कलर्स टीवी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. आईफा अवॉर्ड्स 2022 के वायरल वीडियो में होस्ट रितेश देशमुख सलमान खान से पूछते हैं, ‘भाउ आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है’. इसके जवाब में वह (सलमान खान) कहते हैं, ‘काफी साल पहले मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। उस वक्त सुनील शेट्टी यानि कि अन्ना की दुकान थी. एक दिन मैं वहाँ पर चला गया, वह बहुत महंगी दुकान थी. मैं वहाँ एक टी-शर्ट और जीन्स भी अफॉर्ड नहीं कर सकता था. यही वजह थी कि मैं सिर्फ एक जींस खरीदकर घर वापस लौट आया, ऐसे में सुनील शेट्टी मुझे अपनी तरफ से एक स्टोन वॉश जीन्स दी थी, लेकिन मेरी नजर उस पर्स पर थी. मुझे पता था मैं यह नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन सुनील ने मेरी आंखें देखी और मुझे वो दिलाने का फैसला लिया जो भी मैं चाहता था’. Also Read - Annu kapoor: फ्रांस घूमने गए अन्नू कपूर के साथ हुआ बड़ा हादसा, Video में दी पेरिस जाने वाले भारतीयों को वॉर्निंग

Suniel Shetty ne diya ek aise mauke par Salman Khan ka saath, ki woh yaad karte karte bhar aayi Bhai ki aankh.

Dekhiye #IIFAAwards on 25th June, raat 8 baje aur #GreenCarpet shaam 6 baje, only on #ColorsTV.@BeingSalmanKhan pic.twitter.com/Vyxc6RzgQJ

— ColorsTV (@ColorsTV) June 21, 2022