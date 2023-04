Salman Khan`s Bulletproof Car : सलमान खान ने धमकियां मिलने के बाद खरीदी नई बुलेटप्रूफ कार

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर (Bollywood actor) सलमान खान (Salman Khan) ने एक बुलेटप्रूफ कार ( bulletproof car) खरीदी है. बता दें कि सलमान को हाल ही में ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी . सलमान खान को पहले पुलिस ने वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी थी और वह अपने निजी सुरक्षाकर्मियों के साथ बुलेट प्रूफ कार में यात्रा करते हैं. पुलिस ने अभिनेता की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय किए हैं.

Mumbai: Bollywood actor Salman Khan buys a bulletproof car. Salman Khan has received death threats recently via emails, following which Mumbai Police beefed up security outside the actor’s house. pic.twitter.com/B899AWXoZr — ANI (@ANI) April 10, 2023