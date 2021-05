Salman Khan will be transferring Rs 1,500 to bank accounts of 25,000 daily wage workers from the film industry: कोरोना वायरस (Coronavirus) और उसकी वजह से लगे लॉकडाउन (Lockdown) से बने हालातों में सबसे बुरी मार डेली वेज वर्करों पर पड़ी है. ऐसे में अब सलमान खान (Salman Khan) ने इंडस्ट्री के डेली वेज कामगारों के बैंक अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर करने का फैसला लिया है.खबर आ रही है कि सलमान खान (Salman Khan) ने इंडस्ट्री के डेली वेज कामगारों के बैंक अकाउंट में लगभग 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे . Also Read - Dil De Diya Song: सलमान खान को Jacqueline Fernandez ने 'दिल दे दिया', धमाकेदार है दोनों की केमिस्ट्री

सलमान खान (salman khan) ने एक बार फिर से स्पॉटब्वॉय, तकनीशियन, मेकअप आर्टिस्ट, स्टंटमैन जैसे 25 हजार डेली वेज वर्कर की मदद करेंगे, ताकि वो अपना आर्थिक तंगी का सामना ना करें. FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एंप्लॉय) के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने खुद इस बात को कंफर्म किया है.



इतना ही नहीं, सलमान खान लॉकडाउन के चलते अपनी फिल्म राधे से आए पैसे को भी कोरोना की लड़ाई में दान करेंगे और इसके पहले एक्टर ने खाने का इंतजाम भी किया था. बीएन तिवारी ने ये भी कन्फर्म किया कि उनके द्वारा यश राज फिल्म्स को भी 35 हजार लोगों के नाम भेजे गए हैं. यशराज फिल्म्स द्वारा लोगों को 5000 रुपए और महीने का राशन दिया जाएगा. सलमान खान और यशराज फिल्म्स लिस्ट के हिसाब से अपनी इस मदद को आगे बढ़ाएंगे.

इसके अलावा सलमान ने 18 साल के बच्चे की भी पढ़ाई में आर्थिक सहायता करने का फैसला लिया था. वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई ईद के खास मौके पर 13 मई के दिन रिलीज की जाएगी. फिल्म में वे दिशा पाटनी के अपोजिट नजर आएंगे.