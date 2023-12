Video : Salman Khan को बर्थडे विश करने पहुंची उनकी 'फैन आर्मी', घर के बाहर चिपकाए बड़े-बड़े पोस्टर

Salman Khan Birthday : बॉलीवुड के ‘दबंग’ एक्टर सलमान खान आज (27 दिसंबर) अपना 58वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर उन्हें फिल्मी हस्तियों, फैंस और देश के बड़े-बड़े दिग्गजों से जन्मदिन की बधाई मिल रही है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सलमान को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फैंस उनके घर तक पहुंच गए. फैंस अपने साथ बड़े-बड़े पोस्टर्स लेकर आए, जिसे उन्होंने सलमान के घर के बाहर चिपकाया. बॉलीवुड एक्टर की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है. जब सलमान की कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो, उनके लिए फैंस के प्यार को थिएटर्स में देखा जा सकता है. अपने पसंदीदा एक्टर के जन्मदिन पर फैंस भी बेहद खुश है और उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके घर तक भी पहुंच गए.

सलमान खान के लिए ये दिन इसलिए और भी खान बन जाता है क्योंकि 27 दिसंबर को ही उनकी भतीजी, अर्पिता खान शर्मा और आयुष शर्मा की बेटी आयत का जन्मदिन होता है. सलमान ने अपनी भतीजी के साथ मिलकर दोस्तों और परिवार के प्यार के बीच खुशी-खुशी केक काटा. सोशल मीडिया पर पार्टी के कुछ फुटेज वायरल हो गए हैं, जिसमें सलमान अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाते दिख रहे हैं. बर्थडे पार्टी में लूलिया वंतूर, अरबाज खान, अरहान खान, हेलेन, अलवीरा खान अग्निहोत्री, आयुष शर्मा, अर्पिता खान शर्मा, बॉबी देओल समेत कई लोग शामिल हुए. जन्मदिन की पार्टी सितारों से सजी एक ग्रैंड पार्टी थी, जिसने फैंस को सलमान खान के करीबियों से मिलवाया.

#WATCH | Maharashtra: Fans of Salman Khan put up posters outside his residence in Mumbai, as the actor celebrates his 58th birthday. pic.twitter.com/zUJO2HqoFX

— ANI (@ANI) December 27, 2023