Somy Ali on break-up with Salman Khan 'He cheated on me and I broke up with him and left': सलमान खान (Salman Khan) ने भले ही शादी ना की हो लेकिन एक्टर के लव अफेयर के चर्चे अक्सर मशूहर होते रहते हैं. संगीता बिजलानी (Sangita Bijlani) एश्वर्या राय (Aishwarya Rai) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) तक से एक्टर का नाम जुड़ चुका है. 90 के दशक में उन्होंने मॉडल और एक्टर सोमी अली (Somy Ali) को भी डेट किया था. दोनों की लव लाइफ पर खूब बातें बनीं थी, लेकिन दोनों अलग हो गए. ऐसे में अब सोमी अली (Somy Ali) ने एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी और फिल्मी करियर के बारे में खुलकर बात की. सोमी (Somy Ali) ने सलमान खान (Salman Khan) के साथ अपने ब्रेकअप को लेकर खुलकर बात की.

एक इंटरव्यू में सोमी अली (Somy Ali) ने सलमान खान (Salman Khan) के साथ हुए ब्रेकअप पर अपनी बात रखी है. सोमी अली (Somy Ali) कहती है, '20 साल पहले मेरा उनसे ब्रेकअप हो चुका है, उन्होंने मुझे धोखा दिया. इसके बाद मैंने उन्हें छोड़ दिया और चली गई, यह इतना ही सिंपल है'.



इससे पहले सोमी अली (Somy Ali) ने बताया था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) उनके और सलमान खान (Salman Khan) के बीच आई थीं. उन्होंने बताया, ‘मैं और सलमान (Salman Khan) एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिता रहे थे लेकिन तभी संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ की शूटिंग शुरु हुई.

इस फिल्म में सलमान खान (Salman Khan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) लीड रोल में थे. यह पहला मौका था जब सलमान खान (Salman Khan) ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) से मिले और फिर इसी फिल्म के सेट पर दोनों के बीच प्यार पनपा. जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तब तक सलमान खान (Salman Khan) और ऐश्वर्या (Aishwarya Rai) एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और एक दूसरे को डेट कर रहे थे.’