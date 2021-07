नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में पहले ही दिन सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को पूरा देश बधाई दे रहा है. अब सलमान खान (Salman Khan) ने भी मीराबाई को बधाई दी है. सलमान खान ने अपने चुलबुले अंदाज़ में मीराबाई को असली दबंग बताया है.Also Read - Bigg Boss 15: इस बार बिग बॉस में होगा ऐसा कंटेंट जो टीवी पर हो जाएगा बैन! सलमान खान का है ये खास प्लान

सलमान खान (Salman Khan) ने ट्वीट करते हुए मेराबाई चानू को सबसे पहले बधाई दी. और कहा की आप अब देश की सुपरस्टार बन गई हैं. आपने हमें गर्व महसूस कराया है. इसके साथ ही सलमान ने कहा कि आप तो असली दबंग निकलीं. सलमान खान का ये ट्वीट कुछ ही मिनटों में हजारों लोग रेट्वीट कर चुके हैं.

Congratulations @mirabai_chanu on becoming a nation’s superstar today! You made us proud & how!! Aap to asli dabangg nikli! #Tokyo2020 #TeamIndia

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 24, 2021