Salman Khan Cut Fees For Upcoming Film: बॉलीवुड के दंबग सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों फिल्म 'अंतिमः द फाइनल ट्रुथ' (Antim: The Final Truth) की जहां जमकर प्रमोशन कर रहे हैं वहीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पैसे की बारिश कर रही है. ऐसे में सलमान खान (Salman Khan) और उनके बहनोई आयुष शर्मा (Ayush Sharma) इस फिल्म की सफलता का जमकर लुफ्त उठा रहे हैं. इसके साथ ही सलमान खान (Salman Khan) अपनी आने वाली फिल्म के काम पर भी जुट चुके हैं. जहां उन्होंने हाल ही में टाइगर 3 (Tiger 3) की शूटिंग खत्म की है, वहीं अब वो अपने खास दोस्त साजिद नाडियावाला (Sajid Nadiadwala) की आने वाली फिल्म 'कभी ईद कभी दिवाली' (Kabhi Eid Kabhi Diwali) की शूटिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और खबरें हैं कि अगले महीन से वो पूरी तरह से काम में जुट जाएंगे. इसके साथ ही सबके चहते सलमान खान (Salman Khan) ने एक बार फिर से अपनी दरियादिली दिखाई है और अपने दोस्त के फिल्म के लिए अपनी करोड़ो की फीस कम कर दी है और बेहद कम फीस में वो काम कर रहे हैं.

महज इतने करोड़ रुपये में साइन की फिल्म

सलमान खान (Salman Khan) अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कमर कस ली है और वो अब टाइगर 3 (Tiger 3) शूटिंग के बाद वह साजिद नाडियाडवाला (Sajid Nadiadwala) की 'कभी ईद कभी दीवाली' (Kabhi Eid Kabhi Diwali) के साथ अपनी अगली फिल्म के लिए भी तैयार हैं. ऐसे में उनके दोस्त साजिद नाडियाडवाला ने सुपरस्टार स्टार और अपने खास दोस्त सलमान खान (Salman Khan) से गुजारिश की थी कि वो अपनी फीस पर विचार करें, क्योंकि कोरोना की वजह से फिल्मी जगह को भारी नुकसान हुआ है. ऐसे में जब साजिद नाडियाडवाला (Sajid Nadiadwala) ने ये बात सलमान खान (Salman Khan) को कही तो उन्होंने तुरंत हामी कर दी और फीस कम कर दी.

पहले इतनी थी फीस

सलमान खान (Salman Khan) की वैसे तो फीस 150 करोड़ रुपए है, लेकिन अपनी आने वाली फिल्म 'कभी ईद कभी दीवाली' (Kabhi Eid Kabhi Diwali) के लिए एक्टर ने अपनी पीस करीब 15 प्रतिशत तक कम कर दिया है और अब वो इस फिल्म के लिए करीब 125 करोड़ तक ले रहे हैं. हालांकि अगर फिल्म सुपरहिट साबित हुई तो उसका कुछ हिस्सा सलमान खान को दिया जाएगा, बता दें कि ये फिल्म सलमान का बैनर- एसकेएफ भी फिल्म में शामिल है.