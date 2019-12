नई दिल्लीः सलमान खान (Salman Khan) के फैंस दबंग और दबंग-2 के बाद बेसब्री से दबंग-3 का इंतजार कर रहे थे. जिसके बाद अब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और धमाल मचा रही है. हालांकि, अब जब यह फिल्म रिलीज हो गई है, तो फैंस ने इसे मिक्स्ड रिएक्शन दिए हैं. जहां एक तरफ कुछ लोगों ने इसे ब्लॉकबस्टर फिल्म बताया है तो वहीं कई लोग इसे पकाऊ और सिरदर्द कर देने वाली मूवी बता रहे हैं.

वहीं बात करें बॉलीवुड क्रिटिक्स की तो कई ने दबंग-3 (Dabangg 3) को बढ़िया रिव्यू दिए हैं, लेकिन कईयों के मुताबिक यह सलमान खान की फिल्म है, इसलिए उनके फैंस बिना किसी कारण के भी यह फिल्म देख रहे हैं. मतलब, फिल्म में कुछ भी खास नहीं है. सिवाय सलमान खान के.

आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर और फिल्म समीक्षक कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने फिल्म को सिरे से रिजेक्ट करते हुए ‘दबंग 3 (Dabangg 3)’ को खराब फिल्म बताया है. कमाल आर खान के मुताबिक, इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, जिसे देखने के लिए सिनेमाघर जाया जाए. क्योंकि, यह फिल्म सलमान खान की है, इसलिए उनके फैंस सिनेमाघर जरूर जा सकते हैं. क्योंकि उनके फैंस फिल्म नहीं सलमान खान को देखने जाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि अगर यह फिल्म 1990 के दशक में रिलीज होती तो जरूर ब्लॉकबस्टर हो सकती थी. केआरके के रिव्यू से अलग, चलिए जानते हैं दबंग-3 कैसी है.

This is my review of film #Dabanng3 which is releasing today in India!! https://t.co/YbuGtMlvIW — KRK (@kamaalrkhan) December 20, 2019

कुछ दर्शकों को सलमान की यह मूवी अच्छी लगी तो कुछ को एवरेज. आइए जानते हैं कि दर्शकों ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी.

Saw #Dabangg3 & I totally loved it.#SalmanKhan once again rocked the role of Chulbul Panday.That attitude & that swag was just too hot.

And how can I forget his super awesome entry scene😍🔥

Totally loved & enjoyed the whole film❤ — I S R A (@_Israaaa_x) December 19, 2019

#Dabangg3Review – Salman Khan as Chulbul Pandey does well in this action entertainer filled with great Dialogues and Action! The other cast (Sonakshi, Arbaaz etc.) especially Kiccha Sudeep perform their parts well! #Dabangg3 Rating – ⭐⭐⭐ 1/2 — R_For_Reviews 🎬 (@R_For_Reviews) December 20, 2019

#Dabangg3 ends but CHULBUL PANDAY continues to be the most Iconic Character… Unexpect the unexpected. @KicchaSudeep is 🔥🔥 What intensity and what dialogues. Scene elevations are superb…@PDdancing holds it brilliantly especially 2nd half

#Dabangg3Review — Lafanga (@chupbesaale) December 19, 2019

फिल्म की कहानी

आपको बता दें कि दबंग 3 की कहानी चुलबुल पांडे के अतीत से जुड़ी है. जिसमें सलमान खान एक बार फिर चुलबुल पांडे के रोल में हैं. चूंकि, यह फिल्म चुलबुल के अतीत के बारे में है इसलिए फिल्म में सलमान को पहले से भी यंग दिखाया गया है. फिल्म की शुरुआत सलमान के एक्शन अवतार के साथ होती है, जहां चुलबुल पांडे शादी में लूटे गए सोने को गुंडों से छुड़ाकर उसे वापस दिलाता है. वहीं इस केस को सुलझाते हुए चुलबुल का सामना एक बड़े माफिया (सुदीप किच्चा) से होता है. जिसे देखकर चुलबुल को अपना अतीत याद आ जाता है.

दरअसल, रज्जो (सोनाक्षी सिन्हा) से मिलने से पहले चुलबुल खुशी (सई मांजरेकर) से प्यार करता है, जिस पर बाली (सुदीप किच्चा) की नजर पड़ जाती है और इन सब के बीच बाली ने कुछ ऐसा किया जिसका हिसाब अब चुलबुल चुकता करेगा. अब चुलबुल बाली से कैसे बदला लेता है, यही इस फिल्म में देखने लायक है…