सलमान खान अपने से 24 साल छोटी एक्ट्रेस से लड़ा रहे हैं इश्क? दोनों बिता रहे हैं क्वालिटी टाइम

Is Salman khan Dating Pooja Hegde: बॉलीवुड स्टार सलमान खान इन दिनों (Salman Khan) अपनी फिल्मों के साथ ही अपने लव लाइफ को लेकर भी खासे चर्चा में बने रहते हैं. जहां एक तरफ लंबे समय से भाईजान का नाम विदेशी ब्यूटी यूलिया वंतूर के साथ जोड़ा जा रहा था. वहीं अब एक और खबर सामने आई है जिसमें ये माना जा रहा है कि यूलिया को छोड़ अपने से 24 साल छोटी हसीना को डेट कर रहे हैं. खास बात यै ह कि सलमान खान लंबे मसये यूलिया के साथ हैं औऱ दोनों साथ में रहते हैं, इतना ही नहीं यूलिया सलमान के घर तक आती जाती हैं. ऐसे में अचानक से सलमान का नाम अपनी को-स्टार के साथ जोड़े जानें से हर कोई हैरान है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान जिस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनके साथ फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ में नजर आने वाली उनकी को-स्टार पूजा हेगड़े हैं. कहा तो ये भी जा रहे है कि सलमान के प्रोडक्शन हाउस ने पूजा को आने वाली 2 फिल्मों के लिए भी साइन भी कर लिया है. उमैर संधू ने अपने ट्वीट में लिखा कि ‘ब्रेकिंग न्यूज…टाउन में नया कपल सामने आ गया है, मेगा स्टार सलमान खान को पूजा हेगड़े से प्यार हो गया है.’