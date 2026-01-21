Hindi Entertainment Hindi

दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को क्यों भेजा नोटिस? 4 हफ्ते के अंदर मांगा जवाब

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अब एक नए कानूनी विवाद में घिर गए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें नाटिस जारी कर 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है. ये नोटिस उन्हें पर्सनैलिटी राइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी तकनीकी चुनौती को लेकर दिया गया है. दरअसल, चाइना बेस्ड एक AI वॉयस जेनरेशन प्लेटफॉर्म की याचिका पर सलमान को कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है. जिसमें एक्टर को पर्सनैलिटी राइट्स देने वाले अंतरिम रोक के ऑर्डर को हटाने की मांग की गई है.