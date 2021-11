Salman khan Video on Vaccination issue in Muslim areas: अभी तक तो एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि कोरोना से अगर बचाव करना है तो उसका एक मात्र उपाय है कोविड वैकसीनेशन लेना. महाराष्ट्र में अभी तक 10 करोड़ टीकाकरण चरण को पार कर लिया है बावजूद इसके अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जिसमें लोग तरह-तरह की भ्रांतियों की वजह से कोरोना की वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं.Also Read - Arjun Rampal की गर्लफ्रेंड की इन तस्वीरों ने मचाया तहलका, दिखानी थी पैंट दिख गए अंडरगार्मेंट्स और...

खासकर ऐसा मुस्लिम इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है. ऐसे में सरकार ने तय किया है कि वे बॉलीवुड के 'दबंग' खान यानी सलमान खान (Salman Khan) की मदद लेंगे जो मस्लिम लोगों से टीकाकरण कराने की अपील करेंगे.

इसी बीच सलमान खान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो मुस्लिम लोगों को टीकाकरण कराने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं. सलमान ने वीडियो में कहा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. वहीं दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर गलत बातें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिससे लोगों ने मन में वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा हो रहे हैं. सबसे पहले मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत बातें न फैलाएं.

सलमान ने कहा दूसरी बात हमें ये समझना होगा कि वैक्सीन लगाकर हम सिर्फ खुद को नहीं अपने परिवार. समाज और देश को बचा रहे हैं.

बता दें, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) ने मंगलवार को कहा था कि सरकार बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मदद लेगी, ताकि लोगों को टीका लगवाने के लिए राजी किया जा सके.