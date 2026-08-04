Salman Khan ने सोहेल को कहा 'तुम सीमा की सुन रहे हो'? तलाक पर बोले 'वह बस सब कुछ झेल रहा है..'

Salman Khan In Alliance Show: सलमान खान 'अलायंस' के आने वाले एपिसोड में अपने भाई सोहेल खान और सीमा सचदेह के तलाक के बारे में जो बताने कहने जा रहे हैं वो यूजर्स को हैरान कर सकती है.

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Salman Khan In Alliance Show: सोहेल खान और उनकी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह रियलिटी शो ‘अलायंस’ में साथ दिखे, जहां उन्होंने अपनी शादी और तलाक के बारे में बात की थी. क एपिसोड में, सोहेल ने अपनी शादी टूटने की ज़िम्मेदारी ली और माना कि उस समय उनका मन सही स्थिति में नहीं था। वहीं, सीमा ने कहा कि इस शो ने उन्हें अपनी दोस्ती को फिर से मज़बूत करने और साथ में अच्छा समय बिताने का मौका दिया. वहीं अब इस शो में भाई को सर्पोट करने के लिए सलमान आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने तलाक का मुद्दा उठाया और अपने भाई का बचाव करते हुए सलमान ने कहा कि सोहेल ने शादी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी औऱ शो में उसने जो कहा है वो सही नहीं है.

सोहेल से क्यों नाराज है सलमान खान?

रियलिटी शो ‘अलायंस’ का प्रोमो सामने आया है जिसमें सलमान अपने भाई सोहेल से नाराज़ दिख रहे हैं क्योंकि सोहेल ने उनकी एक्स-वाइफ़ सीमा सजदेह से हुए तलाक की ज़िम्मेदारी खुद पर ले ली थी. सलमान ने अपने भाई का बचाव करते हुए कहा कि सोहेल ने शादी को बचाने की पूरी कोशिश की थी. आने वाले एपिसोड के प्रोमो में, सलमान खान सोहेल खान से पूछते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने सीमा सचदेह से तलाक की ज़िम्मेदारी खुद क्यों ली.

क्या तुम अभी भी सीमा की बात मान रहे हो?

अब, सोहेल के भाई और स्टार सलमान खान ने शो में आकर उन्हें सपोर्ट किया और हाल ही में आए प्रोमो में, सलमान ने सोहेल से खुलकर बात की, उन्हें हिम्मत बंधाई और साथ ही उनकी एक्स-वाइफ सीमा के साथ उनके रिश्ते पर भी बात की है. सलमान ने सोहेल से कहा, “क्या तुम अभी भी सीमा की बात मान रहे हो? मेरे नेक भाई ने सारी ज़िम्मेदारी खुद पर ले ली. लेकिन एक भाई के तौर पर मैं जानता हूं कि वह कितनी कोशिश कर रहा है. मैं जानता हूं कि इमोशनली वह बस सब कुछ झेल रहा है, सब कुछ अंदर ही अंदर सह रहा है.

सोहेल ने अपने तलाक पर जानें क्या कुछ कहा था

इससे पहले, जब सीमा ने शो में प्रवेश किया था, तब सोहेल ने उनके बीच तनावपूर्ण संबंधों के बारे में अपनी टिप्पणियों से सबको चौंका दिया था. उन्होंने कहा था, ‘मैं इस खूबसूरत महिला के साथ 25 साल से रह रहा हूं और मैं नेशनल टेलीविजन पर यह स्वीकार करता हूं, अगर हमारे बीच कोई भी गलती हुई होगी, तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं.’ अपने अलग होने के बारे में बात करते हुए सोहेल ने यह भी कहा था, ‘उस समय मेरा काम ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मेरा मन ठीक नहीं था. मेरे बर्ताव की वजह से मैंने उस इंसान को खो दिया जिससे मैं सच में प्यार करता था.’

#SalmanKhan’s entry was pure goosebumps! ❤️ His words for Sohail Khan won hearts: “As a brother, I know how hard he’s trying.” #AllianceOnPrime pic.twitter.com/3Sml7YGCGA — The Khabri (@TheKhabriTweets) August 3, 2026



सोहेल खान और सीमा सचदेह का रिश्ता

सोहेल खान और सीमा सचदेह ने 1998 में शादी करने से पहले घर से भागकर शादी की थी, उन्होंने पहले आर्य समाज रीति-रिवाज़ से शादी की और फिर निकाह किया.इस कपल के दो बेटे हैं – निर्वाण और योहान. शादी के 24 साल बाद, 2022 में वे अलग हो गए. तलाक के बावजूद, उनके रिश्ते अच्छे बने हुए हैं और वे मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं. सीमा को अक्सर खान परिवार के कार्यक्रमों में भी देखा जाता है.