सलमान खान की हर गाड़ी में होता है एक जैसा नंबर, क्या है बुलेट प्रूफ कार का सीक्रेट, गोली...राइफल....

सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. हाल ही में एक शख्स ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल सलमान को जान से मारने की धमकी दी ये भी बताया कि वो 30 अप्रैल को सलमान की हत्या करेगा. जिसके बाद सलमान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए एक बुलेट प्रूफ कार खरीदी है. इस कार की चर्चा हर जगह है. दिलचस्प बात ये है कि इस कार की नंबर प्लेट पर 2727 लिखा हुआ है. यही नहीं सलमान के पास जितनी भी गाड़ियां है उनमें 27 नंबर जरूर लिखा हुआ है. दरअसल, सलमान के जन्म की तारीख 27 है इसलिए वे जो भी नंबर लेते हैं अपने बर्थडेट के नंबर से लेते हैं.

वहीं सलमान खान की बुलेट प्रूफ कार की बात करें इसका रंग व्हाइट है.मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भाईजान ने अपनी निसान पेट्रोल हाई-एंड बुलेटप्रूफ एसयूवी कार दुबई से इम्पोर्ट करवाई है. इसे अभी भारत में लॉन्च नहीं किया गया है. अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे की खबर के अनुसार दुबई में सलमान खान की निसान पेट्रोल की ऑन-रोड कीमत 45.89 लाख रुपये से 88 लाख रुपये के बीच है. वहीं Maxabout.com पर इसकी कीमत एक करोड़ रुपये कोट की गई. वहीं कुछ जगह गाड़ी की प्राइस दो करोड़ रुपये बताई गई. गाड़ी की प्राइस को लेकर भी एक फिक्स अमाउंट नहीं मिल रहा है. वहीं अभी तक ये भारत नहीं आई है इसिलए सलमान ने इसके लिएइम्पोर्ट टैक्स और कस्टम फीस के साथ एसयूवी की कीमत भी चुकाई है.