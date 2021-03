Salman Khan’s Ex Girlfriend Somy Ali On Sexual Abuse And Many More: सलमान खान एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली (Salman Khan’s ex girlfriend Somy Ali) 90 के दौर में आई थी और उन्होंने अपनी अदाओं से कई सारे लोगों के अपना दिवाना बनाया था. उन दिनों सोमी अली (Somy Ali) की अदाओं पर अपने सलमान खान (Salman Khan) पर मर मिटे थे. दोनों का रिश्ता भी जुड़ा था और एक दूसरे को दोनों ने लंबे समय तक डेट किया था लेकिन ये रिश्ता खत्म हो गया. ऐसे में हाल ही में सोमी अली (Somy Ali) ने जीवन के बारे में कुछ खास खुलासे किए हैं जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ सकते हैं. Also Read - Priyanka Chopra रेड गाउन पहन सुनसान सड़कों पर भटकती हुईं आईं नज़र, किससे डर रही हैं?

सोमी(Somy Ali) ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान अपने साथ हुईं यौन उत्पीड़न (Sexual Abuse) की घटनाओं पर खुलकर बात की है. सोमी अली (Somy Ali) ने कहा कि, ‘जब मैं 5 और 9 साल की थीं, तब उनका यौन शोषण (Sexual Abuse) हुआ था और 14 की उम्र में उनका रेप भी किया गया था.’ Also Read - Roohi Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन नहीं चला Janhvi की 'Roohi' का जादू, किया इतने करोड़ का बिजनेस

सोमी अली (Somy Ali) ने आगे बताा कि, ‘मेरा पहला यौन शोषण पाकिस्तान में हुआ था. उस वक्त मैं 5 साल की थी. सर्वेंट क्वार्टर में ऐसे 3 घटनाएं हुईं. मैंने मम्मी-पापा को इसके बारे में बताया. एक्शन भी लिया गया था, लेकिन मेरे मम्मी-पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा ये बात किसी को मत बताना.’ Also Read - समंदर किनारे रेत में लिपटी Malika Arora ने शेयर की 'Beach Bum' की फोटो, फैंस ने कहा 'हो गई आफत'

View this post on Instagram A post shared by Somy Ali (@realsomyali)

सोमी अली (Somy Ali) ने अपने इंटरव्यू में आगे का कि, ‘मेरे दिमाग में यह कई सालों तक रहा. मैं सोच रही थी कि क्या मैंने कुछ गलत किया था? मैंने अपने पैरेंट्स को क्यों बताया? पाकिस्तान और भारत की संस्कृति बहुत ही छवि आधारित है. वे मुझे सुरक्षा दे रहे थे, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाई. जब मैं 9 साल की हुई तब फिर ऐसी ही घटना हुई और फिर 14 की उम्र में मेरा रेप हुआ.’

View this post on Instagram A post shared by Somy Ali (@realsomyali)

View this post on Instagram A post shared by Somy Ali (@realsomyali)

सोमी (Somy Ali) ने आगे कहा कि मैं इन मुद्दों पर अब सब कुछ खुलकर बोलती हूं, ‘मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ी हूं जो रेप पीड़ितों की मदद करता है. उनका कहना है कि इस एनजीओ की वजह से ही इन भयावह घटनाओं पर बात कर पा रही हैं. ‘नो मोर टीयर्स’ नाम की संस्था घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करती है. पिछले 14 सालों में इस संस्था ने हजारों महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है.’