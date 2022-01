Salman Khan Ex Somy Ali Open Up About Relationship And Family: सलमान खान (Salman Khan) सोमी अली (Somy Ali) की रिलेशनशिप किसी से छुपी नहीं, बता दें कि बॉलीवुड के दबंग खान ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी उसी दौरान उन्हें सोमी अली (Somy Ali) मिली थी और दोनों ने कुछ सालों कर एक दूसरे को डेट किया था. सोमी अली (Somy Ali) इस कदरसलमान खान (Salman Khan) के प्यार में थीं कि उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया था औऱ पाकिस्तान से वोसलमान खान (Salman Khan) से शादी करने के लिए भारत आई थी. हालांकि कुछ सालों तक रिश्ते में रहने के बादसलमान खान (Salman Khan) ने उनसे अपनी राहें जुदा कर ली औरसोमी अली (Somy Ali) ने भी खुद को उनसे दूर कर लिया औऱ भारत छोड़कर अमेरिका में रह रही हैं. हालांकि वो सलमान खान (Salman Khan) के प्यार के बारे में अक्सर अपनी बातें करती रहती हैं और हाल ही में उन्होंने फिर से अपने एक इंटरव्यू में सलमान खान (Salman Khan) और उनके परिवार के बारे में बात कही है और साथ ही अपने रिश्ते पर भी चुप्पी तोड़ी है.Also Read - पाखी शर्मा बन गईं Bobby Darling बोलीं- मैं औरत बन गई हूं, गे का रोल क्यों करूं? सेक्‍सुअलिटी की वजह से नहीं मिल रहा काम

सलमान के माता-पिता का घर हमेशा खुला रहता है

सोमी अली ने सलमान खान और उनके परिवार के बारे में बात करते हुए कहा ‘सलमान खान के माता-पिता से जो सीखा वो अभूतपूर्व था. इसके बारे में और बात करते हुए उन्होंने कहा उनके माता-पिता का घर हमेशा खुला रहता है. जहां हर रोज लोग आते और जाते थे और वे उन्हें प्यार करते और खिलाते थे, क्योंकि उनके घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था. सोमी ने ये भी खुलासा किया कि सलमान के माता-पिता धर्म में बिल्कुल भी अंतर नहीं करते थे’. Also Read - Imlie Spoler Alert: आदित्‍य की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी इमली, आर्यन का देगी साथ

मुझे धोखा दिया और मेरा दिल टूट गया

सलमान खान से ब्रेकअप पर बात करते हुए कहा’मैंने उनके माता-पिता और घरवालों से बहुत कुछ सीखा है, मैंने सलमान से भी सीखा. आखिरकार, किसी भी रिश्ते में अगर आप खुश नहीं हैं तो अलग होना बेहतर है. यही हाल था सलमान और मेरे रिश्ते का, मैंने वापस अमेरिका जाने का फैसला किया और उनसे दूर रहने के लि कभी पलट कर बात भी नहीं की ताकि मैं खुद को उनसे अलग कर सकूं’. इसके आगे उन्होंने कहा ‘हम आगे बढ़ गए हैं, मुझे उससे अलग हुए 20 साल हो गए हैं और उसने मुझे धोखा दिया और मेरा दिल टूट गया. ‘ Also Read - दीपिका पादुकोण को समंदर में नहाते देख रणवीर ने फिर किया मजाक, बोले- 'गहराइयां' को.....