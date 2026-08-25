Salman Khan Body Double: भाईजान ने फिर दिखाई दरियादिली, बॉडी डबल परवेज़ काज़ी की सर्जरी का उठाया खर्च!

Salman Khan Body Double Parvez Kazi: काज़ी के कुछ समय के लिए उपलब्ध न होने की वजह से, खबर है कि सलमान फ़िल्म के एक्शन शेड्यूल में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

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Salman Khan Body Double Parvez Kazi: एक्टर सलमान खान ने अपने लंबे समय से बॉडी डबल रहे परवेज़ काज़ी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. काज़ी बीमार पड़ गए थे और उनकी छोटी सी हार्ट सर्जरी हुई थी. काज़ी के मैनेजर ने उन खबरों को गलत बताया है जिनमें कहा गया था कि उन्हें हार्ट अटैक आया था उन्होंने कहा कि काज़ी अब ठीक हो रहे हैं. यह खबर ऐसे समय में आई है जब पता चला है कि सलमान नयनतारा के साथ अपनी आने वाली फिल्म में खुद स्टंट करने वाले हैं. दिल राजू द्वारा प्रोड्यूस की जा रही इस फिल्म का नाम ‘मॉन्स्टर’ बताया जा रहा है. इसे एक पैन-इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया जा रहा है और इसके 2027 में ईद के मौके पर रिलीज़ होने की उम्मीद है. खबरों के मुताबिक, फिल्म का पहला शेड्यूल मुंबई में पूरा हो चुका है और दूसरा शेड्यूल अभी चल रहा है.

परवेज़ काज़ी की हार्ट सर्जरी

इंडिया टुडे के अनुसार, काज़ी के मैनेजर पीयूष ने स्थिति के बारे में बताया और उनकी सेहत से जुड़ी जानकारी दी उन्होंने बताया कि यह घटना 6 अगस्त को हुई थी, जब परवेज़ काज़ी घर पर थे और उन्हें अस्वस्थ महसूस हुआ और उन्होंने मेडिकल जांच करवाई. कई टेस्ट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने उनकी छोटी हार्ट सर्जरी की थी. शुरुआत में ऐसी खबरें आईं कि सलमान और नयनतारा की आने वाली एक्शन फ़िल्म पर काम करते समय काज़ी को हार्ट अटैक आया लेकिन उनके मैनेजर ने इन खबरों को पूरी तरह से नकार दिया है.

सलमान खान ने खुद काज़ी का ध्यान रखा

खबरों के मुताबिक, काज़ी की हालत के बारे में पता चलने पर सलमान खान ने यह पक्का किया कि उनके लंबे समय से बॉडी डबल रहे काज़ी को ज़रूरी मेडिकल इलाज मिले। पीयूष ने बताया कि एक्टर आज हमारे साथ ही थे और उन्होंने खुद यह पक्का किया कि काज़ी का इलाज ठीक से हो. मैनेजर ने कहा, “सलमान सर परवेज़ सर को छोटे भाई की तरह मानते हैं और उन्होंने तुरंत मदद की पीयूष ने आगे बताया कि काज़ी अब ठीक हैं और उन्हें काम पर लौटने से पहले कुछ दिन आराम करने की सलाह दी गई है.

सलमान शायद अपने स्टंट खुद ज़्यादा करेंगे

काज़ी के कुछ समय के लिए उपलब्ध न होने की वजह से, खबर है कि सलमान फ़िल्म के एक्शन शेड्यूल में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उम्मीद है कि एक्टर कुछ ऐसे सीन खुद करेंगे जिनके लिए आम तौर पर बॉडी डबल की ज़रूरत पड़ती है. खबर है कि मेकर्स आने वाले स्टंट की प्लानिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी भी बरत रहे हैं. बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन में कई बड़े पैमाने के एक्शन सीक्वेंस शामिल हैं, इसलिए शूटिंग के दौरान टीम सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है.