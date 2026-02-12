  • Hindi
  • Entertainment Hindi
  • Salman Khan Family Threat Actor Brother In Law Aayush Sharma Threatened Email Received From Lawrence Gang

Salman Khan Family Threat: सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को धमकी, लॉरेंस गैंग के नाम से आया ईमेल?

Salman Khan Family Threat: रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग और रणवीर सिंह को धमकी के बाद अब सलमान खान के जीजा आयुष को धमकी भरा ईमेल आया है.

Published date india.com Published: February 12, 2026 9:23 AM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
Salman Khan Family Threat actor brother-in-law Aayush Sharma threatened email received from Lawrence Gang
Salman Khan Family Threat actor brother-in-law Aayush Sharma threatened email received from Lawrence Gang

Salman Khan Family Threat: फिल्म इंडस्ट्री में अपराधियों की धमकियां लगातार बढ़ रही हैं.रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग और रणवीर सिंह को मिली धमकी के बाद अब सलमान खान के जीजा और अभिनेता आयुष शर्मा को भी धमकी भरा ईमेल मिला है.धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है और करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी.

जान से मारने की धमकी

मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार, यह धमकी प्रोटोन ईमेल (एक सुरक्षित और गुमनाम ईमेल सेवा) के जरिए भेजी गई है.ईमेल में पैसे न देने पर जान से मारने की साफ चेतावनी दी गई है.हालांकि, अभी तक सलमान खान या आयुष शर्मा की ओर से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.वहीं, धमकी देने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग का होने का भी दावा किया है.

अलर्ट मोड पर पुलिस

पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है.पुलिस सूत्रों का कहना है कि वे इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और एहतियातन सतर्कता बरत रहे हैं. जांच शुरू हो चुकी है. क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के मुताबिक, बिश्नोई गैंग से जुड़े कुछ संदिग्धों की मोबाइल लोकेशन कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घरों के आसपास ट्रेस हुई है.गैंग ने अपने अलग-अलग गुर्गों को रेकी का काम सौंप रखा था.

रोहित शेट्टी के बाद फिर मिल रही हैं धमकियां
पुलिस इन सभी सुरागों को इकट्ठा कर रही है और जांच को आगे बढ़ा रही है. यह घटना रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग के महज कुछ दिनों बाद सामने आई है.सलमान खान पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों का सामना कर रहे हैं. गैंग ने उनके पनवेल स्थित घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली थी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

सलमान खान के जीजा
अब उनके करीबी परिवार के सदस्य आयुष शर्मा को निशाना बनाकर वसूली की धमकी दी गई है.पुलिस का मानना है कि ये सारी धमकियां मुख्य रूप से वसूली के मकसद से दी जा रही हैं.मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी हुई है.

पहले भी सेलेब्स को मिल चुकी है धमकी

बता दें, आयुष शर्मा को धमकी का कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे के बाहर गोली चल चुकी है. फिर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग. यही नहीं हाल ही में रणवीर सिंह को भी धमकी भरा ईमेल आया था. सलमान खान को तो कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है. ऐसे में अब सेलेब्स की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं.

(इनपुट एजेंसी)

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.