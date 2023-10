Salman Khan का हाल देख चिंता में पड़े फैंस, डांस करते देख बोले 'भाई ख्याल रखो'- Video

Salman Khan उन स्टार में से एक हैं जो अपने फिटनेस की वजह से जानें जाते हैं और उनकी बॉडी का हर कोई कायल है. हालांकि इसी बीच एक्टर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो बेहद थके हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल 1 अक्टूबर को किसी बर्थडे पार्टी में डांस करते हुए सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस वायरल वीडियो को देखने के बाद सलमान खान के फैन्स को उनकी हेल्थ को लेकर चिंता सताने लगी. वीडियो में सलमान ने सिल्वर जैकेट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था और वो दबंग (2010) के अपने पॉपुलर गाने ‘हमका पीनी है’ पर डांस कर रहे थे. कई यूजर्स ने भी सलमान खान के वीडियो को शेयर करते हुए उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है.

एक एक्स यूजर ने क्लिप शेयर करते हुए लिखा, ‘कल रात नई दिल्ली में एक शादी पार्टी में डांस करते हुए सलमान खान का लेटेस्ट वीडियो. वह बहुत थके हुए और बीमार दिख रहे हैं. उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए’. हालांकि बाद में इसी यूजर ने कहा कि सलमान भाईकिसी शादी में नहीं बल्कि एक पॉपुलर इंडस्ट्रियलिस्ट के पोते की जन्मदिन की पार्टी में परफॉर्म कर रहे थे’.

Lastest video of Salman khan dancing in a wedding function in New Delhi last night.

He looks so tired and unhealthy. He should take care of his health. pic.twitter.com/Tf2HycDweQ

— Syed Irfan Ahmad (@Iam_SyedIrfan) October 1, 2023