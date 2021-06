Salman Khan, Farhan, Zoya Akhtar Come Together for Salim-Javed Documentary Angry Young Men: बॉलीवुड के ‘दबंग’ सलमान खान (Salman Khan) के पिता सलीम खान (Salim Khan) और फरहान अख्तर के पिता जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने साथ मिलकर बॉलीवुड को एक से बड़ी एक कमाल की फिल्में दी हैं, लेकिन ये जोड़ी पिछले कई सालों से पर्दे से दूर हैं. Also Read - Salman Khan के पिता Salim Khan के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं Kamaal R. Khan, बोले- एक बार बता देते

70 के दशक की कई हिट फिल्मों की कहानी और स्क्रीनप्ले लिख चुकेऔर शोले जैसी कमाल की फिल्म देने वाले सलीम-जावेद की जोड़ी एक बार फिर से साथ में नजर आने वाली है. दरअसल सलमान खान फिल्म्स (Salman Khan Films) एक्सेल एंटरटेनमेंट (Excel Entertainment) और टाइगर बेबी फिल्म्स (Tiger Baby Films) जल्द सलीम खान (Salim Khan) और जावेद अख्तर (Javed Akhtar) की डॉक्यूमेंट्री- 'एंग्री यंग मेन' (Angry Young Man) पेश करने वाले हैं.



वहीं, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की निर्देशक नम्रता राव हैं. इस बात की जानकारी मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म में सलीम और जावेद अख्तर की अब तक के बॉलीवुड सफर को दर्शाया जाएगा. बता दें, ‘शोले’, ‘क्रांति’, ‘डॉन’, ‘मिस्टर इंडिया’, ‘सीता और गीता’, ‘जंजीर’ और ‘यादों की बारात’ जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने वाले सलीम-जावेद की जोड़ी पर डॉक्यूमेंट्री देखना काफी दिलचस्प होगा.