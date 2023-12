Video: सलमान खान को महिला फैन ने सरेआम किया किस, एक्टर हो गए हैरान फिर किया कुछ ऐसा

Female Fan Kiss Salman Khan: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान (Salma Khan) से हर कोई प्यार करता है. सलमान हर उम्र के लोगों के मशूहर है और हो भी क्यों ने उनका चार्म ही कुछ ऐसा है. ऐसे में हला ही में सलमान खान फिल्म मेकर आनंद पंडित के 60वीं बर्थजे पार्टी में पहुंचे थे और वहां पर भाईजान ही नहीं बॉलीवुज के कई सारी नामी हस्तोंयिों ने शिरकत ती थी. इसमें अमिताभ बच्चन, काजोल और शाहरुख खान जैसे सितारे जैसे शामिल थे. ऐसे में इश पार्टे से जुड़े वीडियो और फोटो तो आपने जरुर देखी होगी. इसी पार्टी में सलमान खान और अभिषेक बच्चन ने एक दूसरे को हग किया था, जिससे जुड़ा वीडियो आपने देखा होगा (salman-Abhisehak hug) हालांकि आज हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो पार्टी के अंदर नहीं बल्कि बाहर की है. दरअसल पार्टी से बाहर आते हुए सलमान खान को एक फीमेल फैन ने रोक लिया था और इसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा किया कि खुद भाईजान भी हैरान रह गए.

फिल्म प्रोड्यूसर आनंद पंडित की मुंबई में ग्रैंड बर्थडे पार्टी होस्ट हुई, जहां बी-टाउन के ‘दबंग’ सलमान खान (Salman Khan) भी नजर आए और पार्टि में शिरकत करने के बाद जव वो अपना कार की तरफ बढ़ रहे थे उसी दौरान उनके कुछ फैंस वहां पर आ गए. सलमान अपनी कार के दरवाजे के पहास पहुंचे गए थे, लेकिन उन्होंने अंदर जाने से पहे अपनी फीमेल फैन जो थोड़ी उम्रदराज थी उनके साथ फोटो क्ल्कि करवाई. इतनी ही नहीं वहां पर मौजदू कुछ बच्चों के संग भी उन्होंने सेल्फी ली और बेहद प्यार से उनके संग पेश आए.

भारी सिक्योरिटी के साथ सलमान खान पार्टी से निकले और कार में बैठने जा ही रहे थे कि एक महिला ने उन्हें पीछे से आवाज दी और सलमान रुक गए और उन्होंने तुंरत सेल्फी के लिए हामी भर दी. सलमान के संग पहले फीमेल फैन ने फोटो ली और फिर उन्हें हग किया और इसके बाद फैन ने जाते हुए उनके हाथों पर किस कियाा और उन्हें बार-बार I LOVE YOU भाईजान,समान कह रही थी. इसके बाद कुछ और महिला व लड़कियों ने सलमान संग फोटो लिया.

Latest : #SalmanKhan The Man With Golden Heart ❤️

An elder woman approaching towards him for Pic , but unlike other stars he turned back from Car’s Open Door & opted for Photo with Her.

More than Million Reason now , why we Love @BeingSalmanKhan 🙌pic.twitter.com/gBUE1MXGNs

— Its Raj..! (@LoyalSalmanFan1) December 21, 2023