Sunita Shirole Is Suffering From Financial Distress: कोरोना के दौर में जहां आम आदमी मुश्किलों से होकर गुजर रहा है वहीं बॉलीवुड के भी छोटे स्टार इश दौरान बेहद बुरी स्थिकी गुजर रहे हैं. हाल ही में आपने शगुफ्ता अली (Shagufta Ali) और सविता बजाज (Savita Bajaj) जैसी एक्ट्रेस की कहानी सुनी होगी. ऐसे में अब टीवी और फिल्मों की एक्ट्रेस सुनील शिरोल (Sunita Shirole) ने भी अपनी स्थिकी को बंया किया है.

बता दें कि सुनील शिरोल (Sunita Shirole) सलमान खान की फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ (Bajrangi Bhaijaan) में नजर आ चुकी हैं. सुनीता शिरोल (Sunita Shirole) कहती हैं, ‘मैं तब तक काम कर रही थी जब तक महामारी नहीं आ गई. मैंने इस अवधि के दौरान जीवित रहने के लिए अपनी सारी बचत का उपयोग किया. दुर्भाग्य से मुझे उस समय किडनी में संक्रमण हो गया और घुटने में दर्द भी बढ़ गया, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. इतना ही बस नहीं था, मैं अस्पताल में दो बार गिर गई और मेरा बायां पैर टूट गया. अब मैं अपना पैर मोड़ नहीं सकती. मेरी पहले भी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और मैं दूसरी बीमारियों से भी जूझ रही हूं.’

सुनीता शिरोल (Sunita Shirole), नुपुर अलंकार के घर पर रह रही हैं. सुनीता शिरोले कहती हैं, ‘मैं एक फ्लैट में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही थी, लेकिन मैं तीन महीने तक भुगतान नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं बचे थे. नूपुर को मेरी मदद के लिए भेजने के लिए मैं CINTAA (सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) की आभारी हूं. वह मुझे फिलहाल अपने घर ले आई हैं और मेरे लिए एक नर्स भी हायर की है. मैं काम शुरू करना चाहती हूं क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन मेरे पैर की हालत बिगड़ रही है और मुझे नहीं पता कि मैं फिर से चल पाऊंगा या नहीं. जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाती, तब तक मुझे आर्थिक मदद की जरूरत है.’