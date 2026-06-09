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ना आनंद बख्शी, ना जावेद अख्तर... 'कबूतर जा जा जा' लिखने वाले इस गीतकार ने सलमान को दिए कई ब्लॉकबस्टर गीत

1989 में रिलीज़ हुई फिल्म मैंने प्यार किया का हिट गाना 'कबूतर जा..जा...जा' की शूटिंग के दौरान सलमान खान रोने लगे थे. क्या आप जानते हैं इसे किसने लिखा था?

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 9, 2026, 11:28 AM IST
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salman khan (photo from video grab)

सलमान खान और भाग्य श्री स्टारर फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ सुपर डुपर हिट रही थी. ये उनकी फेवरेट फिल्म रही है. साल 1989 में रिलीज़ हुई फिल्म मैंने प्यार किया का गाना ‘कबूतर जा जा जा’ भी जबरदस्त हिट हुआ था. दिलचस्प बात ये है कि इसे लिखने वाले गीतकार ने सिर्फ यही नहीं, बल्कि सलमान खान के करियर के कई यादगार गानों को अपनी कलम से सजाया था.

कौन थे ‘कबूतर जा जा जा’ के गीतकार?

इस मशहूर गीत को गीतकार असद भोपाली ने लिखा था. ये हिंदी सिनेमा के उन गीतकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने कई दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और अपने गीतों से अलग पहचान बनाई. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जन्में असद भोपाली का असली नाम असदुल्लाह खान था. जिन्हें बचपन से ही शायरी का शौक था. कॉलेज के दिनों में वो लोगों को अपनी नज्में सुनाते थे.

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एक मुशायरे ने पहुंचाया मुंबई

साल 1949 में भोपाल में एक बड़ा मुशायरा आयोजित किया गया. उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने निर्माता फ़ज़ली ब्रदर्स अपनी नई फिल्म के लिए एक नए गीतकार की तलाश भी कर रहे थे. जैसे ही असद मंच पर आए और अपनी शायरी सुनाना शुरू की. वहां मौजूद लोगों के अलावा फज़ली भी सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए. मुशायरा खत्म होने के बाद उन्होंने असद से मुलाकात की और उन्हें अपनी फिल्म में गाने का ऑफर दे दिया.

हर गाने में खुद को ढाल लेते थे

असद भोपाली ने सलमान खान के लिए कई गाने लिखे. यही नहीं असद उन गीतकारों में शामिल थे जो किसी भी तरह की फिल्म के लिए गीत लिख सकते थे. फिर वो रोमांटिक हो, दर्दभरे नगमे या फिर हल्के-फुल्के गाने. असद को हर जॉनर में आसानी से ढाल लेते थे. यही वजह थी कि निर्माता उनके साथ काम करना पसंद करते थे.

100 से ज्यादा फिल्मों और सैकड़ों गीतों का सफर

असद भोपाली ने 100 से अधिक फिल्मों के लिए लगभग 400 गीत लिखे. इंडस्ट्री में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, हालांकि वे कभी साहिर लुधियानवी, शकील बदायूंनी या मजरूह सुल्तानपुरी की तरह चर्चा में नहीं रहे. लेकिन लगातार काम करते रहे.

सलमान खान के लिए लिखे गाने

असद ने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया. उनके कई मशहूर गाने ‘सौ बार जनम लेंगे’, ‘दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा’ जैसे गीत आज भी दिल को छू जाते हैं. 1989 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ में असद के गीत रुह तक उतर गए और प्रेम की एक नई कहानी कह गए. खासकर, मेरे रंग में रंगने वाली, कबूतर जा जा…जैसे बेहतरीन गानों ने सलमान को हिट करवा दिया.

देर से मिला सम्मान

फिल्म मैंने प्यार किया के गीतों के लिए असद भोपाली को फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजा गया. ये अलग बात है कि इस सम्मान के मिलने में काफी देर लग गई. उस समय वो गंभीर रूप से बीमार थे आर्थिक परेशानियों से भी होकर गुज़र रहे थे. उन्हें अपने इलाज के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था.

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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