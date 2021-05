Salman Khan की फिल्म राधे को लोगों ने सुपर फ्लॉप फिल्म करार दिया है. ओटीटी पर फिल्म को अच्छे रिव्यू नहीं मिले हैं. यही नहीं सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर मीम्स बनाकर उसका मजाक उड़ाया गया. इस फिल्म का रिव्यू एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (Kamaal R. Khan) ने अपने अंदाज में माखौल उड़ाते हुए किया. जोकि सलमान खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. Also Read - Salman khan Radhe Piracy: सलमान खान की 'राधे' की पाइरेसी करने वालों पर सख्त कार्रवाई, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

सलमाने कमाल खान पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इसकी जानकारी खुद कमाल ने दी. उन्होंने लिखा- सलमान खान ने राधे की समीक्षा के लिये मेरे खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है. नोटिस के अनुसार, सलमान खान की लीगल टीम गुरुवार को शहर की एक अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई के लिये अपील करेगी.

इसके आलावा कमाल ने ट्वीट करते हुए सलमान के पिता सलीम खान से गुजारिश की है कि इस केस को यही रफा दफा किया जाए. उन्होंने सलमान का करियर बर्बाद करने के लिए ऐसा नहीं किया. लेकिन अगर उन्हें इस बात को बुरा लगा है तो मैं रिव्यू डिलीट कर दूंगा. और भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा. धन्यवाद सलीम साहब.'

Respected @luvsalimkhan Sahab, I am not here to destroy @BeingSalmanKhan films or his career. I review films just for fun. If I know that Salman get affected by my review so I won’t review. If he could have asked me to not review his film So I would have not reviewed.

