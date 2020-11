नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘राधे : योर मोस्ट वांटेड भाई’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) सिनेमाघरों में रिलीज होगी. निर्माताओं की योजना इसे साल 2021 की ईद पर रिलीज करने की है. पिछले दिनों कुछ अपुष्ट खबरों में अनुमान लगाया जा रहा था कि फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया जा सकता है. Also Read - Salman khan family Covid Report: स्टाफ के कोरोना पाजिटिव पाए जाने के बाद अब सलमान के परिवार की आई कोविड रिपोर्ट, एक्टर...

अटकलों पर विराम लगाते हुए फिल्म व्यापार विशेषज्ञ तरण आदर्श ने शुक्रवार को अपने सत्यापित अकांउट से ट्वीट करते हुए कहा, “राधे को ओटीटी पर रिलीज किए जाने की अटकलें बेबुनियाद हैं. अनुमान लगाया जा रहा था कि सलमान खान अभिनीत राधे सिनेमाघरों में रिलीज न होकर सीधे ओटीटी पर जारी होगी. झूठ है यह. निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि राधे सिनेमाघरों में रिलीज होगी. निगाहें 2021 की ईद पर टिकी हैं.”

#RADHE #OTT RUMOURS BASELESS… There was speculation in the *exhibition sector* that #Radhe – starring #SalmanKhan – will skip theatrical release… Will stream on #OTT directly… FALSE… The producers are clear, #Radhe will release in *cinemas*, eyes #Eid2021 release. pic.twitter.com/JGQnXSSlAD

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 20, 2020