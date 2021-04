Salman Khan film Radhe Your Most Wanted Bhai Release On OTT As Well Theatrical Release: बॉलीवुड के दंबग खान यानि की सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे- योर मोस्ट वॉन्टेड भाई (Radhe: Your Most Wanted Bhai) सिनेमाघरों के साथ-साथ ओटीटी पर भी फैंस के लिए रिलीज कर दिया जाएगा. बता दें कि कई सारे सिनेमाघरों के मालिकों से सलमान से अनुरोध किया था कि वो अपनी फिल्म को पर्दे पर लाएंं, ऐसे में भाई ने अपने कमिटमेंट पूरा कर दिया है. Also Read - Rahul Vaidya को मिला बॉलीवुड में ब्रेक, सलमान खान की Radhe: Your Most Wanted Bhai में गाएंगे गाना?

पिछले साल कोरोना की वजह से ईद पर नहीं रिलीज हो सकी थी, ऐसे में अब फिल्म के मेकर्स ने ‘राधे’ को सिनेमाघरों के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म और तमाम डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर भी एक साथ रिलीज की जाएगी. बता दें कि ‘राधे’ फिल्म के ओटीटी राइट्स जी5 के पास हैं और फिल्म पहले सिनेमाघरों में ही रिलीज कि जाएगी. Also Read - Radhe First Poster: Salman Khan ने फैंस को दिया ईद का तोहफा, 'राधे' का पहला पोस्टर जारी कर कहा- 'एक बार जो मैंने...'

राधे (Radhe: Your Most Wanted Bhai) ईद पर सिनेमाघरों के साथ ज़ीप्लेक्स और ज़ी5 (Zee5) पर भी रिलीज़ की जाएगी, साथ ही केबल वाले दर्शक कुछ खास रकम चुका कर फिल्म को देख सकते हैं. बता दें कि राधे (Radhe: Your Most Wanted Bhai) इस साल की बहुप्रतीक्षित फ़िल्मों में शामिल है.



फ़िल्म को 40 देशों में रिलीज़ करने की तैयारी की जा रही है. राधे (Radhe: Your Most Wanted Bhai) का निर्देशन प्रभुदेवा ने किया है। फ़िल्म में सलमान के साथ दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ मुख्य किरदारों में दिखेंगे. ‘राधे’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म साबित होगी जो एक ही दिन पर सिनेमाघरों के साथ साथ ओटीटी के रास्ते दर्शकों तक पहुंचेगी.