Tiger 3 Trailer: बस इतने दिन बाद आएगा टाइगर 3 का ट्रेलर, फैंस बोले 'टूटेगा हर रिकॉर्ड'

Salman Khan Film Tiger 3 Trailer Release Date: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘टाइगर 3’ (Tiger 3) को लेकर फैंस के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं.फैंस इस फिल्म की तीसरी किस्त के इंतजार में हैं. मूवी में एक बार फिर सलमान खान और कटरीना कैफ की सिजलिंग केमेस्ट्री देखने को मिलेगी. ऐसे में फैंस इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब सलमान खान एक बार फिर से टाइगर बनकर पर्दे पर वापस आएंगे. इसी बीच में मेकर्स ने फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बनाए रखने के लिए ‘टाइगर 3’ के ट्रेलर डेट की घोषणा कर दी है और इस खबर के बाहर आते ही बवाल मच गया है और हर कोई इसे अभी से ही सुपरहिट बता रहा है.

यशराज फिल्म्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म ‘टाइगर 3’ का ट्रेलर 16 अक्टूबर यानी सोमवार को रिलीज किया जाएगा. फिल्म ‘टाइगर 3’ के ट्रेलर की रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं और जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. फैंस का कहना है कि अब ‘पठान’ और ‘जवान’ का रिकॉर्ड टूटने वाला है.

#Tiger3Trailer coming to roar louder than ever on 16th October. #Tiger3 arriving in cinemas this Diwali. Releasing in Hindi, Tamil & Telugu. #YRF50 | #YRFSpyUniverse pic.twitter.com/7KzMZA8Nx4

