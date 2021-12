Salman Khan Got Expensive Birthday Gifts From Family and Friends: बॉलीवुड के ‘सुल्तान’ सलमान खान ने बीते 27 दिसंबर को अपना जन्मदिन (Salman Khan) मनाया है. सलमान खान अब 56 साल के हो गए हैं. उनका बर्थडे हर साल सुर्ख़ियों में रहता है. इस साल भी पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस पर उन्होंने बड़े धूम धाम से अपना जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर उनके परिवार वाले और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ खास लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी. सलमान खान ने अपने अब तक के करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. उनका स्टारडम एक अलग मयार पर है. फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपना एक खास मुकाम बनाया है. सलमान खान के बर्थडे पर महंगे गिफ्ट्स की बारिश हुई है. सलमान को बर्थडे के मौके पर कई अनमोल चीज़ें मिली हैं जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. स्पॉटबॉय ने अपनी एक रिपोर्ट में सलमान खान (Salman Khan Birthday Gifts List) को जन्मदिन पर मिले उपहारों की जानकारी दी है.Also Read - तपते रेगिस्तान में फूल सी नाजुक Janhvi Kapoor का हुस्न, जैसे इत्र महक गया हो

Also Read - Sara Ali Khan ने गुपचुप तरीके से कर ली शादी, मांग में किसके नाम का है सिंदूर? जानिए Viral Photo का सच

रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान (Salman Khan Got Birthday Gift From Katrina Kaif) को उनकी खास दोस्त कैटरीना कैफ ने 2-3 लाख रुपये का सोने का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है. इसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि जैकलिन फर्नांडीस ने सलमान खान को 10-12 लाख रुपये की महंगी और खूबसूरत घड़ी गिफ्ट की है. यही नहीं फिल्मी दुनिया से सलमान को और भी कई गिफ्ट्स मिले हैं. Also Read - आखिरी सांस तक Jr NTR से दोस्ती निभाएंगे Ram Charan, इमोशनल हो कह दी ये बात...

जानकारी के मुताबिक सलमान खान (Salman Khan Got Expensive Birthday Gift from Shilpa Shetty) को शिल्पा शेट्टी ने 16-17 लाख रुपये का डायमंड ब्रेसलेट गिफ्ट किया है वहीं अनिल कपूर ने भी अपने दोस्त सलमान पर पैसों की बरसात की है. कहा जा रहा है कि अनिल कपूर ने सलमान खान को 27-29 लाख रुपये की लेदर जैकेट दी है. इस लिस्ट में सलमान के पुराने और खास दोस्त संजय दत्त भी शामिल है. संजय दत्त ने सलमान को 7-8 लाख रुपये का डायमंड ब्रेसलेट तोहफे के तौर पर दिया है.

View this post on Instagram A post shared by Salman Khan 🔵 (@salman.khan.universe)

सलमान के दोस्तों ने तो उन्हें लाखों के गिफ्ट्स दिए हैं मगर उनके फैमिली मेंबर्स ने भी तोहफा पेश करने में कोई कोताही नहीं बरती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान की बहन अर्पिता ने अपने भाई को 15-17 लाख रुपये की रॉलेक्स की घड़ी गिफ्ट दी है. वहीं सोहेल खान और अरबाज खान ने तो गिफ्ट्स देने के लिए पानी की तरह पैसे बहा दिए हैं. दोनों भाई ने सलमान को 23-25 लाख की बीएमडब्ल्यू कार और 2-3 करोड़ रुपये की ऑडी आरएस क्यू8 कार गिफ्ट की है.