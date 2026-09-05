‘बिग बॉस 20’ के सेट पर सलमान खान का चढ़ा पारा, पैपराजी पर भड़के, बोले- ये मेरा काम नहीं है'

सलमान खान एक बार फिर ‘बिग बॉस 20’ को होस्ट करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने शो की शूटिंग भी शुरू कर दी है. शूटिंग के दौरान अभिनेता काउबॉय लुक में नजर आए, लेकिन पैपराजी के सामने उनका मूड कुछ बदला-बदला दिखा और वह नाराज नजर आए.

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सलमान खान ने बिग बॉस 20 की शूटिंग शुरू कर दी है और काउबॉय लुक में नजर आए

अभिनेता ने पैपराजी को पोज दिए, लेकिन बाद में वह कुछ बातों पर नाराज दिखे

सलमान को यह कहते सुना गया कि कैमरे के आगे आने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है

बिग बॉस 20 का प्रीमियर 6 सितंबर को होगा और सलमान बतौर होस्ट वापसी कर रहे हैं

अभिनेता सलमान खान लोकप्रिय रियलिटी शो ‘बिग-बॉस-20’ में होस्ट के तौर पर वापसी के लिए तैयार हैं, जिसके लिए अभिनेता ने शो की शूटिंग शुरू दी है. इस दौरान अभिनेता पैपराजी से थोड़ा नाराज नजर आए. शूटिंग के लिए अभिनेता ने काउबॉय लुक अपनाया हुआ था. शो में जाने से पहले उन्होंने पैपराजी को पोज दिए और स्टेज से दूरी बनाने का निर्देश भी दिया, हालांकि, उन्हें किस बात ने उकसाया यह अभी साफ नहीं है.

काउबॉय लुक-

सेट पर सलमान खान काउबॉय लुक में नजर आए, उन्होंने गहरे भूरे रंग की लेदर काउबॉय हैट, नेवी ब्लू टी-शर्ट और ऑलिव ग्रीन वेस्ट पहनी थी. इस लुक को उन्होंने डेनिम, सिल्वर बेल्ट और अपने ट्रेडमार्क फिरोजी ब्रेसलेट के साथ पूरा किया. सोलो पोज देने के बाद अभिनेता ने पैपराजी के कहने पर उनके साथ भी फोटो खिंचवाई.

हालांकि अभिनेता पैपराजी पर भड़कते हुए भी नजर आए. उन्होंने यह कहते हुए सुना गया, “यह मेरा काम नहीं है और मुझे कैमरे के आगे आने की कोई जरूरत नहीं है.क्लिप के आखिर में, जब पैपराजी उनसे पोज देने के लिए कहते रहे, तो एक्टर चिढ़े हुए दिखे और उन्होंने उसी कहा, “फोटो, फोटो, फोटो.”

रियलिटी शो का 20वां एडिशन-

बिग बॉस के नए सीजन की बात करें तो, यह हिंदी रियलिटी शो का 20वां एडिशन है, जिसमें सलमान होस्ट के तौर पर वापस आ रहे हैं. सीजन का प्रीमियर 6 सितंबर को होने वाला है, जिन लोगों को नहीं पता, सलमान 2010 में अमिताभ बच्चन की जगह सीजन 4 के होस्ट बनने के बाद से ही बिग बॉस का चेहरा रहे हैं.

लोकप्रिय रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के मुख्य और सबसे लंबे समय तक रहने वाले होस्ट सलमान खान हैं, जो आगामी सीजन ‘बिग बॉस 20’ को भी होस्ट कर रहे हैं. सलमान खान लगातार इस शो का मुख्य चेहरा बने हुए हैं, हालांकि बीच में संजय दत्त (सीजन 5), फराह खान (विशेषांक/स्पिन-ऑफ) ने भी साथ या आंशिक रूप से होस्ट किया है. बिग बॉस में कई प्रतियोगी (कंटेस्टेंट) एक विशेष रूप से बनाए गए घर में बिना किसी बाहरी संपर्क के एक साथ रहते हैं. घर के अंदर सभी गतिविधियां कैमरों की लगातार निगरानी में होती हैं. ( input- आईएएनएस)