बॉलीवुड के भाईजान और सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने ईद के मौके पर मुंबई में कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की दूसरी डोज लगवाई है. बात दें कि सलमान खान (Salman Khan) ने पहला डोज मार्च के महीने में लिया था, इस दौरान उनके साथ उनके भाई सोहले खान भी नजर आए. सलमान (Salman Khan) मुंबई के दादर में स्पॉट हुए और जब फैंस ने अपने स्टार को देखा तो वो बेकाबू होकर चिल्लाने लगे. हालांकि इस दौरान सलमान (Salman Khan) बिना रुके वहां से चले गए.

सलमान खान (Salman Khan) की हाल ही में फिल्म राधे: योर मोस्ट वांटेड (Radhe: Your Most Wanted Bhai ) भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है और एक्टर ने अपनी दूसीर डोड वैक्सिन भी ले ली है. भाई की जो फोटो औऱ वीडियो वायरल हो रहा है इसमें सलमान (Salman Khan) को ब्लैक कलर की टी-शर्ट, जींस और कैप लगाया देखा जा सकता है, साथ ही उन्होंने मास्क भी लगा रखा है.



सलमान खान के साथ उनके भाई सोहेल खान भी थे, सलमान खान मुंबई के दादर इलाके वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने पहुंचे थे. इस दौरान वह काफी जल्दी में लग रहे थे, सलमान खान को देखते ही वहां पर मौजूद उनके लड़कियां फैंस ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ‘सल्लू लव यू’.